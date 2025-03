Oskar Sundqvist har redan nu en lång och framgångsrik NHL-karriär bakom sig.

St Louis Blues-centern kan dock tänka sig vända hem och avsluta karriären med spel i SHL.

— Vi får se om Skellefteå eller Luleå vill ha mig, säger Sundqvist till NSD.

Oskar Sundqvist kan se sig flytta tillbaka till Sverige. Foto: Bildbyrån.

Centern Oskar Sundqvist har under de senaste tio åren befunnit sig Nordamerika. Framför allt har det dock blivit spel med St Louis Blues. Just nu är 30-åriga Sundqvist inne i sin sjunde säsong med klubben och trivs bra.



Just nu är NHL inne i en intensiv period med många matcher vilket kan bli slitsamt för spelarna. Sundqvist ser detta däremot bara som kul och vill fortsätta spela.



— Det tar alltid ett tag att få igång kroppen, men den känns så bra som den kan kännas 50 matcher in på säsongen. Fast jag började känna mig gammal då jag för ett par veckor sedan gjorde tre poäng i en match och funderade på när det sist hände Jag har haft mycket skavanker och opererat båda höfterna och knäna, säger Sundqvist till NSD.



Trots mindre skador vill Sundqvist inte ta det försiktigt utan alltid spela på sin högsta nivå. Han tycker att man måste spela så bra som möjligt i NHL då det är en väldigt bra liga. Hur länge Sundqvist kan fortsätta hålla på har han dock börjat fundera över.

”Jag utesluter ingenting”

I nuläget har Sundqvist ett kontrakt me St Louis som räcker fram till 2026. Hur det blir efter nästa säsong vet centern inte och det beror även på hur det går för honom under de nuvarande och nästa säsongen. Efter det kan SHL vara aktuellt för Sundqvist.



— Det kan definitivt bli SHL. Jag har ett år kvar på mitt kontrakt med St Louis Blues och hoppas det ska bli någon säsong till här efter den. Vi har haft bra snack och om jag fortsätter prestera kanske det blir det. Jag utesluter ingenting. Jag vet inte hur många säsonger till det kommer att bli för mig i NHL, det kan bli allt från en till fem, säger Sundqvist.



Innan flytten till Nordamerika spelade Sundqvist fem säsonger i Skellefteå som junior. Under tre av dessa var han även med i A-laget och spelade i SHL. Ifall Sundqvist kommer tillbaka till Sverige för att avsluta karriären med spel i SHL är Skellefteå och Luleå mest aktuella.

”Vill inte de ha mig blir det kanske Boden”

Sundqvist kommer från Boden i Norrbotten och kan se sig själv flytta tillbaka. Några andra SHL-lag förutom Skellefteå eller Luleå verkar då inte vara av intresse för Sundqvist.



— Planen är att vi ska ha ett hus här och ett i Norrbotten i Sverige. Men vi får se hur det är med kroppen då. Sedan ska ju någon vilja ha mig. Det börjar bli några år sedan jag och Skellefteå pratades vid, men de kanske inte brukar höra av sig till spelare förrän under det sista kontraktsåret. Vill inte de eller Luleå ha mig blir det kanske Boden, säger Sundqvist.



Det återstår att se ifall man får se Sundqvist tillbaka i SHL eller inte. I nuläget hoppas centern fortfarande på en förlängning med St Louis innan han vänder hem till Sverige. Just nu lägger Sundqvist allt fokus på att ta sitt lag till slutspel. För närvarande ligger St Louis en poäng från en slutspelsplacering.