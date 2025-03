Oroande bilder på Elias Pettersson: ”Tveksamt”

Varken Elias Pettersson eller Nils Höglander kunde slutföra lördagens match.

Den svenske Canucks-duon kom inte till spel i tredje perioden av 3–5-mötet med Rangers.

– Vi kommer att få kalla upp någon, säger coachen Rick Tocchet.

Det var med knappa sex minuter spelade av den andra perioden av lördagens möte mellan New York Rangers och Vancouver Canucks som olyckan såg ut att vara framme för Elias Pettersson. Den svenske NHL-stjärnan böjde sig ner för att teka i offensiv zon, men grimaserade inom kort trots att pucken aldrig släppts.



I sändningen sågs sedan ”EP40” lämna bänken för att gå ut i omklädningsrummet. Och till den tredje perioden saknades sedan både Pettersson och hans svenske lagkamrat Nils Höglander, som även han tvingats bryta matchen.



Efter slutsignal kom sedan en första uppdatering från coachen Rick Tocchet.



– Om du måste fråga mig nu så skulle jag säga att det är tveksamt. Vi kommer att få kalla upp någon. Jag tror vi kan kalla upp en till. Vi kommer att behöva en center. Just nu vet jag inte, men det är möjligt att de inte spelar, säger tränaren om måndagens möte med New Jersey Devils.



Elias Pettersson spelade i och med detta endast runt åtta minuter i mötet. Höglander nådde strax över sju.

Utan Pettersson och Höglander föll Canucks ihop i de tredje perioden. Brodzinski nätade två gånger om för Rangers och J.T. Miller som ställdes mot sitt tidigare lag för första gången sedan den uppmärksammade flytten, slog fast slutresultatet 5–3 med mål i tom bur.



– Det kommer bli krig där ute, säger J.T. Miller inför matchen i en intervju med New York Times.

Elias Pettersson had to leave the game after this faceoff. Since I’m not Twitter doctor, let’s ask Dr. @Harjas_Grewal. Hand, wrist, shoulder? 🧐pic.twitter.com/nSjdLzYYy9