Nylander på waivers – efter drömchansen

I slutet av november skrev han ett NHL-avtal i Toronto Maple Leafs.

En uppfylld barndomdsdröm senare placeras nu Alexander Nylander på waivers.

Alexander och William Nylander intervjuas i TSN. Foto: Viaplay.

När Toronto Maple Leafs tos sig an Utah 25 november uppfylldes William och Alexander Nylanders barndomsdröm om att få spela tillsammans i NHL. Detta efter att den sistnämnde fått skriva på ett NHL-kontrakt i brorsans klubb.



– Otroligt stolt (över Alexander). Han förtjänar det, sade William efter den speciella matchen.



Fem NHL-matcher senare sätter Toronto upp Alexander på waivers.



Detta innebär att samtliga lag nu får möjligheten att plocka in den 26-årige forwarden under 24 timmar. Om ingen nappar kommer han återigen att skickas ner till AHL-laget Toronto Marlies där det blev tolv poäng på 14 matcher i säsongsinledningen.



Alexander Nylander kunde inte bidra med några poäng under sina första fem matcher i Maple Leafs.