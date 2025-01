NHL-basens pension närmar sig: ”Skapar oro för oss”

NHL-basen Gary Bettman har haft sin position inom ligans organisation i över 30 år.

Detta innebär att han är historisk inom nordamerikansk sport som personen med längst tid som VD för en liga.

– Det är några år fram tills dess och vi har börjat planera för det nu. Han har varit en otrolig bas och har gjort fantastiska saker, säger Minnesota Wilds ägare Craig Leipold till The Athletic.

Gary Bettman. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Gary Bettman blev VD för NHL den 1 februari 1993, vilket snart är 32 år sedan. 72-åringen tog för första gången upp att han så småningom ska gå i pension inför förra månadens möte med NHL:s Board of Governors. Något som Minnesota Wilds ägare och medlem i Board of Governors Craig Leipold bemöter.



– NHL är ett företag som är värt mellan fem och sex miljarder dollar och VD:n ska sluta. En sådan övergång skapar oro för oss, säger Leipold i en intervju med The Athletic under torsdagen.



Leipold fortsätter med att beskriva Bettman som en VD som har gjort fantastiska saker för ligan. Vidare menar han att de antagligen inte kommer hitta någon lika bra VD som kan ta över. Under Bettmans tid har NHL vuxit från 24 till 32 lag och är numera ett företag värt sju miljarder dollar.



Bettman själv menar att han aldrig nämnt när han planerar att gå pension för NHL:s Board of Governors men att de ändå borde börja förbereda sig för det.



– Någon gång framöver kommer ligan att behöva ta itu med verkligheten att jag inte kan göra det här för alltid, säger Bettman till The Athletic.

Har energin och passionen

Trots att han börjar bli lite äldre känner Bettman att han fortfarande har mycket energi och passion för sitt jobb. Det enda Bettman ville åstadkomma är att ge NHL:s Board of Governors en heads up så att det inte kommer som en blixt från blå himmel.



– Jag älskar det jag gör och faktiskt njuter jag av det jag gör troligtvis mer än jag någonsin skulle njuta av att gå i pension, säger Bettman.



Trots att Bettman älskar sitt jobb kommer han behöva gå i pension så småningom. Detta är anledningen till att Craig Leipold och de andra medlemmarna av Board of Governors behöver börja jobba på en successionsplan, även om det kan dröja några år till.



– I’m not wired to be retired, avslutar Bettman sitt samtal med The Athletic med och betonar därmed att han inte är gjord för att leva livet som pensionär.