Nashville tappar tidigare backtalangen

Dante Fabbros dagar i Nashville Predators är förbi. Under söndagen kom beskedet att den tidigare juniorvärldsmästaren blivit klar för Colmbus Blue Jackets efter att ha plockats upp från waivers.

Efter 315 NHL-matcher med Nashville Predators flyttar Dante Fabbro till Columbus Blue Jackets. Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports/Bildbyrån

Han valdes som 16:e spelare i NHL-draften 2016 och spåddes gå en lysande NHL-framtid till mötes med Nashville Predators.

Men de senaste åren har varit tuffa för den tidigare backtalangen Dante Fabbro.

Under fjolårssäsongen fick kanadensaren finna sig i att sitta på läktaren allt oftare och det är ett tema som upprepats den här säsongen. Efter att bara varit ombytt vid sex tillfällen under hösten sattes Predators upp 26-åringen på waivers under lördagen. Hade han passerat hade han för första gången i karriären förpassats till AHL och spel med farmarlaget Milwaukee Admirals, men så blir icke fallet.

Dante Fabbro klar för Columbus Blue Jackets

På söndagen kom nämligen beskedet att Columbus Blue Jackets lagt beslag på Fabbro. Därmed får han en chans att få fart på sin slumrande NHL-karriär igen.

På meritlistan har den högerskjutande backen ett JVM-guld med Kanada från 2018, då han var med och besegrade de svenska Juniorkronorna i finalen i Buffalo. Han har också tagit silver på JVM (2017) och har även ett VM-silver från Bratislava 2019.

Dante Fabbros kontrakt, värt 2,5 miljoner dollar, löper ut efter den här säsongen. På 315 NHL-matcher med Nashville har han svarat för 72 poäng (16+56).