Bakslaget: Stjärnan tvingas till operation

Kirill Kaprizov har dragits med en skada sedan december.

Nu meddelar Minnesota Wild att NHL-stjärnan tvingas till operation.

I början av januari meddelade Minnesota Wild att lagets stora stjärna, Kirill Kaprizov, skulle inleda året på skadelistan. En månad senare gjorde han comeback med matcher mot Utah, Calgary och Chicago där han spelade runt 20 minuter i snitt och bidrog med två assist.



Nu blir Wilds mål- och poängkung borta i ytterligare fyra veckor. Detta då han tvingas till en operation.



– Han tar det så bra han kan. Han gör allt som läkarna ber om. Han är en arbetshäst som gör allt han kan för att vara redo att spela även om han inte känner sig så bra. Det tyngde honom att… han sa till mig att han bara var 60 procent, jag sa att han är en av de bästa på isen vid 60 procent. För honom handlar det om standarden för att hjälpa laget. Även om han inte opererade sig och fortsatte spela så har han så hög standard. Det stör honom mest, säger coachen John Hynes på lagets sociala medier.

“He has such a high standard for himself”



🗣️ Coach Hynes on the frustration Kirill Kaprizov has over the injury #mnwild pic.twitter.com/9bEfZMHSBS