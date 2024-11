Mardrömmen: Tvingas till hjärtoperation

New York Islanders Mike Reilly blir borta på obestämd tid.

31-åringen ska opereras för en tidigare oupptäckt hjärtsjukdom.

– Något som man ibland föds med, men aldrig vet om, säger Islanders GM Lou Lamoriello.

Mike Reilly har gjort över 400 matcher i NHL under tio säsonger i ligan. Nu vänds hans värld upp och ner efter ett tungt besked.



Under måndagen meddelade New York Islanders GM, Lou Lamoriello, att den 31-årige Reilly blir borta på obestämd tid. Detta för att åtgärda en tidigare oupptäckt hjärtsjukdom.



Det hela upptäcktes under rutintester efter att Reilly råkat ut för en hjärnskakning i mötet med Buffalo Sabres natten till 2 november (svensk tid). Hjärtproblemet är inte kopplat till tacklingen utan existerande dessförinnan. Nu kommer han att genomgå en operation.



– Det var nog tur i oturen. De upptäckte det här, något som man ibland föds med, men aldrig vet om. Hans kommer att vara hundra procent och han kommer att kunna spela när ingreppet är klart. Det tar lite tid med den här typen av procedurer, så det kan gå flera månader innan han är tillbaka, säger Lamoriello i ett pressmeddelande.

Isles injury update via Lou Lamoriello:



Mike Reilly will have a procedure on his heart tomorrow. He will be out indefinitely. He has been cleared from his concussion.



Romanov is still day-to-day and is skating with the team today.



