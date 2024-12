Kastades in – säkrade ny seger: “Hakuna Matata”

“Hakuna Matata”. Linus Ullmark kastas in i mål – och säkrade inatt sin andra seger inom ett dygn.

– Det var bara att göra det, säger Ottawa Senators stjärnmålvakt efter 3–2 mot Pittsburgh Penguins.

Linus Ullmark storspelade sig till en hållen nolla mot Carolina Hurricanes natten till lördag och väntades därmed få kliva åt sidan när det var dags för nedsläpp endast 24 timmar senare. Så blev det inte.



Efter att målvaktskollegan, Anton Forsberg, skadat sig inför uppvärmningen kastades Ullmark in i målet. Det hela slutade med en 3–2-seger mot Pittsburgh Penguins och ett citat från 31-åringen som säger det mesta om lugnet han bidrog med.



– Det var bara att göra det. Det finns inte något… du tar det bara som det kommer. Hakuna Matata, säger han efter Brady Tkachuks avgörande i förlängningen, enligt TSN.



25 nya räddningar i nattens match, varav en på ett jätteläge från Erik Karlsson, innebär att Senators stjärnsvensk stoppat pucken totalt 57 gånger det senaste dygnet. Imponerande form för Tre Kronors 4 Nation Face-Off-målvakt.



Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins: 3–2 (1–0, 0–0, 1–2)

Ottawa: Thomas Chabot, Drake Batherson, Brady Tkachuk (OT).

Pittsburgh: Balek Lizotte, Kris Letang.

Officially, Forsberg tweaked something before warmup. He is not taking the pre-game skate https://t.co/gE4TqWPP8R