Här hugger coachen tillbaka – mot egna spelaren

Efter en tung kväll med 2–3 på tavlan tog Sheldon Keefe fram sågen.

Vid en fråga om inställning högg New Jersey Devils-coachen tillbaka – mot sin egen spelare, Johnathan Kovacevic.

– Han behöver bara spela bättre, säger Keefe och avslutar presskonferensen.

Efter det tidiga målvaktsbytet i matchen mot Colorado fick Linus Ullmark en ordentlig revansch natten till söndag. 25 av 27 puckar räddades och svenskens Ottawa Senators kunde säkra en 3–2-seger mot New Jersey Devils för att studsa tillbaka i slutspelsjakten.



– Ullmark var oerhört påkopplad, särskilt i tredje perioden. De pressade oss hårt och han gjorde ett antal viktiga räddningar, sade sedan coachen Travis Green.



Stämningen var desto mer frostig när Devils coch, Sheldon Keefe, mötte media på presskonferensen.



Den 27-årige backen, Johnathan Kovacevic, hade, efter förlusten, berättat för reportrarna om hur han ansåg att laget behövde en slutspelsmentalitet under slutspurten av NHL:s grundserie, men Keefe var inte imponerad när detta sedan förmedlades inför öppen ridå.



Keefe valde istället att kort sagt såga både Kovacevic prestation och uttalande.



– Kovacevic behöver bara spela bättre. Det skulle hjälpa, säger han kort innan presskonferensen snabbt avslutas.



Devils har endast två raka förluster och ligger all jämnt på tredje plats i Metropolitan Division. Detta med 11 matcher kvar att spela.



I själva mötet med Ullmark och Senators var det Keefes svenske stjärna Jesper Bratt som visade vägen. Detta med assist nummer 61 för säsongen. Ett nytt klubbrekord i Devils under en säsong.



Trots detta var även Bratt besviken över resultatet.



– Vi tryckte på bra i tredje perioden i vår desperation att vinna matchen, men vi var inte i närheten desperata nog i första eller andra perioden. Vi var inte starka nog i puckduellerna eller i spelet med puck generellt. Vi spelade inte fysiskt nog, säger Bratt efter matchen.



