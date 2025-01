Torontostjärnan på skadelistan – efter smäll på träning

John Tavares placeras på Toronto Maple Leafs skadelista.

Detta efter en underkroppsskada under NHL-lagets onsdagsträning.

John Tavares tvingas till en paus under en av sina bättre NHL-säsonger i karriären, sett till mål och poäng.



Efter en incident under onsdagens träning meddelar Toronto Maple Leafs att stjärnan har placerats på ”injured reserve”-listan – och ersatts av AHL-lagets Fraser Minten.



Den 34-årige kanadensaren haltade av isen efter en sargduell under lagets powerplay-träning och ges statusen vecka till vecka efter smällen mot underkroppen.



Endast Mitchell Marner och William Nylander har gjort fler än Tavares 42 poäng i Toronto denna säsong. Hade stjärnan kunnat fortsätta med det snitt han haft innan skadan skulle han landa på 78 denna säsong. Tio färre en det personliga rekordet i NHL.

John Tavares has been placed on the IR after this incident in practice yesterday. pic.twitter.com/7QrhbhGmO3