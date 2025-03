Klart: Collegestjärnan skriver NHL-kontrakt

Jimmy Snuggerud har öst in 135 poäng på 119 poäng under de senaste tre säsongerna i collegeligan.

Nu skriver 20-åringen NHL-kontrakt med St. Louis Blues.

Efter att University of Minnesotas säsong tog slut under natten till torsdag, svensk tid.

Mindre än ett dygn senare hade lagets storstjärna Jimmy Snuggerud skrivit på ett NHL-kontrakt.

Under fredagskvällen, svensk tid, meddelade St. Louis Blues att den 20-årige collegestjärnan tecknat ett entry level-kontrakt med klubben som sträcker sig fram till sommaren 2027. Enligt Puckpedia har Snuggeruds avtal en lönetaksträff på 950 000 dollar.

Vann JVM i Göteborg

Snuggerud har öst in poäng i collegeligan den här säsongen, där han producerade totalt 51 poäng (24+27) på 40 matcher för University of Minnesota. Med den noteringen har han varit ligans delat sjätte poängbästa spelare och den tredje poängbästa U21-spelaren i collegeligan. Under sina tre år i collegeligan har Snuggerud öst in 135 poäng på 119 matcher och är den spelare med femte högst poängsnitt i University of Minnesota under de senaste 20 åren.

Den högerfattade forwarden draftades av St. Louis Blues i förstarundan 2022 som 23:e spelare totalt och har ett U18-VM samt två JVM på meritlistan. 2023 slutade han trea i JVM:s poängliga med 13 poäng på sju matcher när USA tog brons, medan han året därpå producerade åtta poäng på sex matcher när USA vann JVM efter att ha besegrat Juniorkronorna i finalen i Scandinavium.