Tillbaka på is igen – efter skadan

Jacob Markström missade 4 Nations Face-Off på grund av skada.

Men nu är Markström tillbaka på is igen för New Jersey Devils med en förhoppning om att kunna göra comeback när NHL återupptas.

Jacob Markström ser ut att kunna göra comeback snart efter uppehållet. Foto: Darren Yamashita-Imagn Images

Det kom som en tung smäll för Tre Kronor när Jacob Markström skadades strax innan 4 Nations Face-Off och även missade turneringen. Det gjorde att Sverige i stället kallade in Samuel Ersson, som sedermera storspelade i segern mot USA i sista matchen.

4 Nations är över för svensk del och till helgen återupptas NHL-säsongen igen. Då är Jacob Markström nära comeback igen.

Under onsdagen var Markström tillbaka på isen igen och tränade med Devils igen för första gången sedan skadan i en match mot Boston Bruins 22 januari. Markström deltog dock inte under resten av lagets träning utan gick endast på is och tränade på egen hand.

Here to brighten up your Wednesday morning.



Marky’s back on the ice! pic.twitter.com/ls5bZmbyxt — New Jersey Devils (@NJDevils) February 19, 2025

Det är osäkert om Jacob Markström kan vara tillbaka i kassen direkt på lördag då New Jersey spelar sin första match efter uppehållet mot Dallas Stars. När Markström skadades meddelade Devils att han skulle vara borta i fyra till sex veckor och i dag har det gått exakt fyra veckor sedan skadan.

Under säsongen har 35-åringen från Gävle spelat 36 matcher för New Jersey och han har 91,2 räddningsprocent och 2,20 insläppta mål per match så här långt.