New Jersey Devils-duon fick röster i presidentvalet

Det finns många sätt för en hängiven NHL-fan att visa kärlek för sitt favoritlag, men vissa personer i New Jersey tog det till en ny nivå den här veckan.

New Jersey Devils center Jack Hughes fick åtminstone en röst i USA:s presidentval. Foto: Sergei Belski-Imagn Images/Bildbyrån/Alamy

När USA:s invånare gick till vallokalerna för att rösta i presidentvalet på tisdagen var det inte alla som lade sin röst på Donald Trump från Republikanerna eller Kamala Harris från Demokraterna. Minst två fans till New Jersey Devils skickade in sina röster via den alternativa “write-in”-processen.

Enligt flera rapporter fick superstjärnan Jack Hughes hans lagkamrat Paul Cotter varsin röst i i Bergen County, N.J. De anslöt sig därmed till namn som Hilary Clinton, Alice Cooper, Bugs Bunny och Jesus Kristus i kategorin för inskrivna kandidater.

Tung säsongsstart för Jack Hughes

Om man vill vända nyheten till något positivt: tänk på det som en hyllning till Devils, som efter att ha missat slutspelet säsongen 2023/24 i en säsong präglad av oturliga skador och mediokert målvaktsspel, nu ser ut som ett mer konkurrenskraftigt lag i början av denna säsong med åtta vinster på sina 15 första matcher. Hughes har med sina mått mätt haft en anonym säsongsstart och bara samlat ihop fyra mål och tolv poäng på 15 matcher.

Paul Cotter värvades från Vegas Golden Knights tillsammans med ett tredjerundeval i draften 2025 i utbyte mot Alexander Holtz och målvakten Akira Schmid i juni. Han har varit en positiv överraskning hittills sett till förväntningarna. Efter att ha gjort sju mål på 76 matcher förra säsongen har han redan satt sex mål på 15 matcher, även om han har gynnats av en skotteffektivitet på över 27 procent.