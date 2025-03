Galna rekordmatchen: Först till 50

Efter fyra matchers frånvaro var Leon Draisaitl minst sagt tillbaka inatt.

Edmonton Oilers stjärna blev inte bara första spelare att nå 50 mål, utan avgjorde även ”Battle of Alberta” med 3–2 i förlängningen.

– Jag är säker på att jag får ett samtal från min pappa, kanske mamma också. Jag ser fram emot det, säger tysken.

Leon Draisaitl firar mål nummer 50. Foto: Bildbyrån/Perry Nelson.

– Vi känner att det här är något som (Leon Draisaitl) förmodligen skulle kunna spela igenom. Kanske är det inget problem, men vi vill absolut inte att det ska bli ett långsiktigt problem. Så vi tror definitivt att detta är rätt beslut.



Så lät det när Edmonton Oilers-coachen Kris Knoblauch uttalade sig om statusen på sin stjärnan efter 7–1-matchen mot Utah tidigare i mars. Fyra matcher följde sedan där Oilers fick ställa upp utan Leon Draisaitl. Tre slutade i förlust.



Inatt var tysken tillbaka – som stor hjälte.

Rekordkvällen: ”Får samtal från pappa”

Med ett Battle of Alberta framför sig mot Calgary Flames klev Draisaitl ut på isen med 49 gjorda mål för säsongen. 62.25 minuters spel senare hade han både nått den där mäktiga milstolpen OCH avgjort mötet på övertiden till 3–2.



Fullträffarna innebär att han är först till 50 mål i NHL denna säsong, men även att han satt ett nytt rekord i ligan för flest OT-avgöranden under en säsong (6). Lägg sedan till det faktum att han nu är en av endast två aktiva spelare (Draisaitl och Ovetjkin) som stått för fyra eller fler 50-målsäsonger i NHL så förstår man att det blev en ganska lyckad kväll för 29-åringen.



– Jag är säker på att jag får ett samtal från min pappa, kanske mamma också. Jag ser fram emot det, säger Draisaitl enligt NHL.com.



Den Köln-födde stjärnan har själv pratat om sig själv om en forward om passar i första hand, men är nu samtidigt den fjärde spelaren född utanför Nordamerika att göra 50 mål under åtminstone fyra NHL-säsonger (Alex Ovetjkin, Pavel Bure, Jari Kurri).



– Du skulle bli förvånad över att han kan skjuta överhuvudtaget om du såg hans klubba. Det är en klubba jag aldrig sett förut. Hans skott är väldigt lurigt, det har fart, men jag skulle inte säga att det är överväldigande. Jag vet att målvakter har det svårt att ta hans skott, och är osäkra var det ska hamna, säger coachen Kris Knoblauch.



Oilers första mål i matchen gjordes av svensken Viktor Arvid