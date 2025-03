Stoppade stjärnornas svit: ”Riktigt bra idag”

Colorado klev in i nattens möte med Minnesota med sex raka segrar bakom sig.

Sedan stötte de på en Filip Gustavsson i storform – och föll med 2–1 efter straffar.

– Det här var vår bästa match sedan uppehållet, säger coachen John Hynes, enligt NHL.com.

Filip Gustavsson mot Colorado. Foto: Bildbyrån/Matt Blewett.

Hela 31 mål gjordes av Colorado Avalanche under de sex matcher man vann i rad under slutet av februari och början av mars. Inatt avslutades den sviten efter att Filip Gustavsson endast släppt in ett av 28 möjliga skott.



– Jag kände mig riktigt bra idag. Vi höll dem till få chanser också. Knappt några två mot ett, tre mot två, eller kontringar alls. Killarna spelade fantastiskt idag, säger den svenske målvakten ödmjukt efter 2–1-segern mot Colorado.

”Vår bästa match sedan uppehållet”

Avgörandet kom på straffar efter att Gustavsson följt upp sina starka minuter mellan stolparna med att stoppa både Nathan MacKinnon och Martin Necas försök. Mats Zuccarello, som gjort Minnesota Wilds enda mål under ordinarie tid, satte sitt straff-försök, precis som Matthew Boldy.



– Det var en match vi visste var viktig för oss. Enligt mig är det här ett bra lag oavsett vem som är med i uppställningen. När vi spelar ett starkt spel med fokus på detaljer och tävlar, det är då vi är jobbiga att spela mot. Vi har byggt mot det. Det här var vår bästa match sedan uppehållet, skulle jag säga, berättar coachen John Hynes, enligt NHL.com.



26-årige Filip Gustavsson står nu på 91,4 i räddningsprocent över sina 42 matcher denna NHL-säsong. 2.6 puckar har trillat in i snitt över dessa och hans resultatrad visar 24-14-3. Totalt har det blivit fyra hållna nollor, varav en i början av mars, efter 4 Nations Face-Off.