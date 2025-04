Efter oron: Oilers skadebesked kring Ekholm

Det blir inget spel i första rundan av Stanley Cup-slutspelet för Mattias Ekholm.

Detta besked kommer efter oro om att NHL-svenskens säsong kunde varit över på grund av skada.

– Det såg ut som en ganska harmlös situation när Ekholm skadade sig i går kväll, men direkt efter matchen kom nyheten att det inte såg bra ut. De förbereder sig på det värsta tänkbara scenariot – att han kanske inte spelar mer den här säsongen.



Det ovanstående var den rapport Sportsnets Elliotte Friedman kom med kring Mattias Ekholm i Hockey Night in Canada, natten till söndag. Vid det läget var ännu inget officiellt då återhämtningen för den svenske backens skada ännu inte var fastställd.



Nu meddelar Edmonton Oilers huvudtränare, Kris Knoblauch, att 34-åringen kommer att missa första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Skadan uppstod natten mot lördag då NHL-veteranen gjorde comeback i mötet med San Jose Sharks, men utgick redan efter två byten. Enligt Knoblauch handlar det om samma skada som stoppade Ekholm från sju raka matcher innan den där Sharks-matchen.



Mattias Ekholm har spelat 65 matcher för Oilers den här och noterats för nio mål och 33 poäng. Detta under sitt 14:e år i NHL.



För Edmonton återstår två matcher av grundserien. Los Angeles Kings hemma och San Jose Sharks borta. Därefter kliver man in i slutspelet utan sin svenske back. Däremot ser Draisaitl, Walman, Hyman och Stetcher ut att vara redo för spel, rapporterar TSN:s Ryan Rishaug.

Ekholm not available for at least first round according to Knoblauch. Frederic questionable for game one, Kane is a maybe. All others – Draisaitl, Walman, Hyman, Stetcher should be ready for game one. RNH playing tonight. McDavid not playing tonight…