Kallas upp till NHL – efter första nollan

Två raka segrar och säsongens första nolla.

Nu kallas Dennis Hildeby återigen upp till NHL av Toronto Maple Leafs.

Dennis Hildeby svarade på bästa sätt när han skickades ner till AHL tidigare i december. Den tidigare Färjestad-målvakten höll säsongens första nolla direkt i återkomsten i Toronto Marlies och följde sedan upp det med en 4–3-vinst natten till söndag.



Nu får han chansen igen uppe i Maple Leafs.



NHL-klubben meddelar under måndagen att Matt Murray skickas ner till AHL för att ge plats åt svensken efter att han släppt in fyra skott i helgmatchen mot Washington Capitals. Det var den 30-årige Murrays andra NHL-match för säsongen och gör att han nu står på 87,9 i räddningsprocent.



Hildeby står på liknande siffror med åtta matcher i AHL och 87,5 procent över tre chanser i Maple Leafs. Dessa tre matcher är även hans första i ligan efter flytten från SHL 2023.

Maple Leafs G Matt Murray has been assigned to the Toronto Marlies (AHL).



G Dennis Hildeby has been recalled from the Toronto Marlies (AHL).