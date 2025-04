Brände fyramålsledning – vann ändå

Los Angeles brände en 4–0-ledning i den första matchen mot Edmonton Oilers.

I slutändan kunde man ändå vinna – tack vare ett dramatiskt slutminutsavgörande.

– Jag är så glad att vi vann, säger stjärnbacken Drew Doughty.

Los Angeles Kings lyckades vinna trots en tappad fyramålsledning.

Foto: Kirby Lee/Imagn Images/Bildbyrån

Los Angeles Kings såg ut att ha den första matchen mot Edmonton Oilers som i en liten ask.

Sent i den andra perioden hade lagets lyckats gå upp i en 4–0-ledning tack vare bland annat ett mål från Adrian Kempe. En sen reducering från Leon Draisaitl i den andra perioden och ytterligare en reducering från Mattias Janmark tidigt i den tredje perioden tog Oilers in i matchen, men när Kevin Fiala dundrade in 5–2 i powerplay fem minuter in i den tredje perioden såg Kings återigen ut att ha kontroll på matchen.

Då stod Oilers för ytterligare tre mål i slutakten, där Connor McDavid ordnade 5–5-målet med en och en halv minut kvar att spela. Matchen såg därefter ut att gå mot övertid, innan den tog en ny vändning.

Avgjorde i slutminuten

Med 42 sekunder kvar av ordinarie matchtid sköt Phillip Danault sitt andra mål för matchen och sköt 6–5-segern till Los Angeles.

– Jag förväntade mig inte att vi skulle få in ett sent mål. Deras upphämtning tog luften ur oss och ur hela arenan. Det var tufft. Jag är så glad att vi vann, annars hade det här varit ett riktigt skitsätt att förlora en match på, säger Kings stjärnback Drew Doughty till Sportsnet.

Tre poäng av Kempe

Segern innebär att Kings vinner den första matchen i matchserien och således går upp i en 1–0-ledning mot fjolårsfinalisten.

– Det var ingen bra tredjeperiod från oss. Vi blev för passiva och gav dem för många chanser, men vi var det bättre laget i mer än halva matchen. Vi får titta på de bra sakerna vi gjorde och kan vi spela som vi gjorde under de två första perioderna så kommer vi att vinna fler matcher, säger Doughty.

Connor McDavid var matchens förgrundsfigur och lämnade isen med fyra poäng för Oilers. Mattias Janmark stod för ett mål för Oilers, medan Adrian Kempe noterades för ett mål och två assist för Kings i segermatchen.