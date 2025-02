Svenske tuffingen placeras på waivers

Andreas Englund har gjort sig känd som en tuff och hårdför back i Los Angeles Kings.

Men nu placeras den 29-årige svensken på waivers av NHL-klubben.

Andreas Englund har bara spelat elva matcher den här säsongen. Foto: Alamy

Förra säsongen tog Andreas Englund en ordinarie plats i Los Angeles Kings och spelade alla 87 matcher i grundserien och slutspelet. Men den här säsongen har svensken haft det tuffare.

Den 29-årige stockholmaren har kämpat med minimal speltid i Kings under säsongen och fick begränsat med istid i början av säsongen när han väl spelade. Därefter har Englund sedan varit petad och gått in och ut ur laguppställningen. Det har därmed bara blivit elva matcher i Kings-tröjan för backen.

Nu står det klart att svensken placeras på waivers av Los Angeles Kings i syfte att omplaceras till farmarlaget Ontario Reign i AHL. Englund, som har dragits med skadebesvär den senaste tiden, har inte spelat AHL-hockey sedan i november 2022.

Englund (LA), Stephens (SEA) on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 9, 2025

Andreas Englund, som var lagkapten för Sveriges JVM-lag 2016, studsade mellan NHL och AHL under fyra säsonger i Ottawa Senators mellan 2016 och 2020. Efter att inte ha spelat alls under säsongen 2021/22 kom dock backen tillbaka och spelade en hel säsong för Colorado Eagles i AHL. Från och med säsongen 2022/23 har han dock varit ordinarie i NHL och spelade först för Colorado Avalanche och Chicago Blackhawks innan han flyttade till Los Angeles Kings för snart två år sedan.

Englund har gjort sig känd som en tuff back och har även blivit lite av en slagskämpe under sina år i Nordamerika. Förra säsongen kastade han handskarna elva gånger och tangerade då Douglas Murrays rekord för flest slagsmål av en svensk spelare under en NHL-säsong. Under årets säsong har Englund varit inblandad i två slagsmål under sina elva matcher i NHL.