Fyra dalande NHL-stjärnor: Kan Zibanejad och Lindholm studsa tillbaka?

De är fyra hyllade och välbetalda NHL-stjärnor som fått varsin riktigt tung start på säsongen. Vad talar för att det ska lossna för Ryan Nugent-Hopkins, Mika Zibanejad, Steven Stamkos och Elias Lindholm? DailyFaceoffs Paul Pidutti djupdyker i kvartettens underliggande siffror för att ta reda på om det finns något hopp över huvud taget. Eller om den här säsongen är beviset för att tiden och åldern kommit ikapp dem.

Den här texten publicerades på DailyFaceoff.com den 11 december. Statistiken som skribenten refererar till speglar var de befann sig den specifika dagen.

Mika Zibanejad, Ryan Nugent-Hopkins, Steven Stamkos och Elias Lindholm har det tufft i NHL den här säsongen. Kan de studsa tillbaka? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

De säger att “Father Time” är obesegrad.

Precis som i livet är åldrande oundvikligt i hockey. När och hur snabbt det sker beror på spelaren. Genetik, hängivenhet till träning och turen att undvika skador kan förlänga karriären. Noggrann matchning av istid och starka lagkamrater kan också hjälpa till att dölja verkligheten under en tid. Men det är ovanligt att en idrottare avslutar sin karriär innan deras skicklighet börjar förfalla.

Idag fokuserar vi på nyligen elitspelare som verkar tappa formen… snabbt. Om vi hyllar de bästa på vägen upp är det bara rättvist att vara ärliga om deras nedgång. Vi ska ta en närmare titt på fyra respekterade men dalande stjärnor: Ryan Nugent-Hopkins, Mika Zibanejad, Steven Stamkos och Elias Lindholm.

💼 På dagens agenda

Innan vi börjar, här är vad varje forward har gemensamt för att stå inför rätta idag, med “Father Time” som domare:

Friska rent fysiskt

Visar tecken på nedgång över flera säsonger

Mellan 30 och 34 år gamla

Tjänar minst fem miljoner dollar per år

Kontrakt som löper till minst 2027

Varje fall på dagens agenda kommer att bedömas på en femgradig skala av oro, symboliserad av timglas. Ett enda timglas (⌛) ger mest hopp om återhämtning… medan fem timglas (⌛⌛⌛⌛⌛) signalerar att det är dags att få panik, då “Father Times” kalla grepp verkar vara oåterkalleligt.

Det är också viktigt att notera att – som alla idrottare i historien som visar tecken på nedgång – har varje spelare förklarat sig oskyldig i sina förhör.

Ryan Nugent-Hopkins, Edmonton Oilers

Ålder: 31

Kontrakt: År fyra av åtta ($5,1 miljoner AAV)

Bevisen: Trendar mot 12 mål och 41 poäng.

Bevisföremål: Nugent-Hopkins har haft det tufft offensivt. Hans årliga poängsnitt över 82 matcher har rasat från 104 poäng till 69 poäng till nuvarande 41-poängstakt. Ännu värre, de tre spelare han oftast har spelat med i 5-mot-5 den här säsongen är Connor McDavid, Zach Hyman och Evan Bouchard.

Åklagaren: Även om “The Nuge” ser ungdomlig ut har han i tysthet många mil på sin kropp. Inklusive slutspel närmar sig Nugent-Hopkins 1 000 matcher under vad som på något sätt är hans 14:e NHL-säsong. Han skjuter färre skott per match (2,1) än på nio år. Under Edmontons slutspelssatsning förra säsongen tappade han också rejält – endast en poäng vid lika styrka på de sista 14 matcherna.

Försvaret: Det går att argumentera att Nugent-Hopkins inte nödvändigtvis är på nedgång, utan att hans produktion alltid varit ojämn och knuten till Oilers powerplay. För två år sedan satte Edmonton NHL-rekord i powerplay-effektivitet (32,4%), men nu är laget bland de sämsta i ligan och presterar under genomsnittet. Förra säsongen gjorde “Nuge” hela 53 powerplaypoäng – i år har han noll mål och fyra assist i den spelformen.

Har Father Time anlänt? ⌛⌛⌛ … Nugent-Hopkins har haft svaga säsonger tidigare och återhämtat sig. Han är en mångsidig spelare till ett överkomligt lönetak. Men hans dalande siffror är inte bara otur eller powerplayproblem. Han är över 30 och har svårt att prestera utan McDavid. Father Time ger honom tre månaders prövotid för att få ordning på spelet – annars väntar samma dom som för lagkamraten Jeff Skinner.

Mika Zibanejad, NY Rangers

Ålder: 31

Kontrakt: År tre av åtta ($8,5 miljoner AAV)

Bevisen: Fem mål på 27 matcher

Bevisföremål: Zibanejad kan ha varit en av NHL:s mest underskattade forwards de senaste fem åren. Han har i tysthet snittat 35 mål och 83 poäng per 82 matcher under de senaste sex säsongerna. I år? Hans målsinne har försvunnit — han är på väg mot 15 mål.

Åklagaren: När Zibanejad är på isen har Rangers, som är sköra i 5-mot-5, blivit utklassade med 21-12. Han kämpar för att få till två skott på mål per match och har bara ett enda powerplaymål. Tränaren Peter Laviolette har därför minskat Zibanejads istid. Trots att tacklingar ofta är en bristfällig statistik har den vanligtvis fysiske svensken bara fem tacklingar, jämfört med sitt snitt på 62 de senaste tre säsongerna. Kan sekreteraren vänligen läsa upp det igen?

Försvaret: Även om hans avslut och resultat på isen sviktar har Zibanejad fortsatt att skapa mål i samma takt som vanligt. Med elva förstaassist har han bidragit offensivt. Med fem poäng på sina senaste fem matcher finns det hopp om att den talangfulla centern börjar hitta sin form och kan hjälpa till att få ordning på ett Rangers som famlar efter en fungerande struktur.

Har “Father Time” anlänt? ⌛⌛ … Att åter flörta med 40 mål eller 90 poäng känns kanske långsökt. Men kombinationen av hans problem med självförtroendet, en sviktande kedjekamrat i Chris Kreider och interna distraktioner tyder på att detta kan vara ett par hopplösa månader snarare än en hopplös framtid. Father Time visar nåd på grund av förmildrande omständigheter och släpper Zibanejad i förmyndarskap av general manager Chris Drury, som aldrig skulle missrepresentera en respekterad lagledare.

Steven Stamkos, Nashville

Ålder: 34

Kontrakt: År ett av fyra ($8 miljoner AAV)

Bevisen: Fyra poäng vid lika styrka efter 28 matcher

Bevisföremål: Är det märkligt att Julien BriseBois skickade in detta bevismaterial utan att bli ombedd att vittna? Skämt åsido, Stamkos tapp har pågått i flera år — hans poängsnitt vid lika styrka har sjunkit med 41 % under hans tre senaste säsonger i Tampa. Utanför Lightnings framgångsrika powerplay, nu i Nashville, blir bristerna tydliga.

Åklagaren: En husrannsakan av Stamkos klubbsamling vid jämna styrkor gav inga bevis på bidrag. Trots gynnsamma offensiva zonstarter och en vilja att skjuta mer än fem gånger per match kämpar den forne målsprutan. Nej, han kommer inte att avsluta säsongen med att bara göra mål på tre procent av skotten i 5-mot-5, men hans skottantal, förväntade mål och assist är alla nedåtgående. Detta är mer än bara en seg start efter ett klubbbyte i sin 17:e säsong.

Försvaret: Försvaret kallar expertvittnet Alex Ovetjkin till rätten. [Förvånade utrop från åhörarna]. Herr Ovechkin, är det sant att du för mindre än ett år sedan — efter åtta mål på dina första 43 matcher — blev avskriven som en gammal, endimensionell powerplayspecialist? “Ja, mina drömmar om att slå målrekordet blev hånade”. Och lyckades du göra otroliga 38 mål på 54 matcher därefter? “Korrekt”. Försvaret vilar sitt fall.

Har “Father Time” anlänt? ⌛⌛⌛⌛ 1/2 … Stamkos dominanta lagkamrater i Tampa maskerade mycket av vad som pågick bakom kulisserna. Han fyller 35 i februari, och det går inte att förneka att Father Time är på väg att bosätta sig i Tennessee. Jag hade inte hjärta att ge honom fulla fem timglas eftersom spelare med hans enorma talang kan hitta sätt att återuppfinna sig själva. Men det ser dystert ut enligt alla mätningar.

Elias Lindholm, Boston

Ålder: 30

Kontrakt: År ett av sju ($7,8 miljoner AAV)

Bevisen: Tre mål på 30 matcher

Bevisföremål: Lindholm varken registrerar eller försöker skapa målchanser. Hans skott per match är de lägsta sedan han var 19-årig rookie och spelade fyra minuter mindre per match. Föga förvånande gör han inte mål heller — tre mål i mitten av december. Aj. Svenskens offensiva spel har i stort sett försvunnit de senaste säsongerna.

Åklagaren: Medan Jim Montgomery vägrade att vittna under ed finns det ingen tvekan om att den bleka starten från hans drömvärvning till center spelade en roll i att tränaren fick sparken i november. Även om Boston inte väntade sig 42-målsversionen från Calgary för tre år sedan spenderade de inte 54 miljoner dollar för att få bristfällig utdelning och mediokra defensiva bidrag. Lindholm har varit en dyrare version av Pavel Zacha – inte den David Krejci de hoppades på i en ny Bruins-generation.

Försvaret: Lindholm har varit okej defensivt. Hans förväntade mål mot per match är i linje med lagets genomsnitt. Han vinner fler tekningar än han förlorar, som vanligt. Efter att ha spelat i tre olika lag på bara några månader kanske Lindholm behöver mer tid för att passa in i ett intetsägande Boston-lag som också desperat söker en identitet.

Har Father Time anlänt? ⌛⌛⌛⌛ … Det finns inget som tyder på att det ska lossna för Lindholm. Han har i praktiken varit osynlig i Boston – bara en spelare på isen. Även om transfer- och free-agent-marknaden övervärderade honom 2024 är det tydligt att Lindholm stadigt har dalat sedan Calgary började tappa spelare för några säsonger sedan. Med sex och ett halvt år kvar på kontraktet bad Bruins om att ogiltigförklara avtalet. Det nekades.

👨🏻‍⚖️ Rättegången är avslutad.