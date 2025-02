Svensken nickar in pucken – i eget mål

Ottawa Senators besegrade Nashville Predators i nattens enda NHL-match.

Ett av målen gjorde Senators via ett självmål från Adam Wilsby, där den svenske Nashville-försvararen nickade in pucken bakom Juuse Saros.

Det var vid ställningen 3–2 till Ottawa i nattens möte med Nashville som det något märkliga självmålet inträfade.

I momentet dessförinnan hade Adam Wilsby rivits ned när han skrinnat till sig ett läge framför Anton Forsberg, utan åtgärd från domaren. När spelet sedan vände dundrade Wilsby hem för att försvara och när han väl tagit plats framför det egna målet träffades han av David Perrons passning som styrdes upp via Saros och upp i svenskens ansikte innan den trillade in bakom finländaren.

– Man får vad man förtjänar. Vi sätter oss i situationer där chanserna ökar att sådana här saker ska hända, men hur förklarar man ens målet som gick in via Wilsby? Den träffar honom två gånger innan den går in, precis efter att det kunde ha varit en utvisning? Samtidigt finns det en anledning till att det sker mot oss i stället för med oss, säger Predators svenske storstjärna Filip Forsberg till NHL.com.

Adam Wilsby is clearly tripped by Jake Sanderson on a scoring chance, but no call. Then seconds later, the puck is banked in off Wilsby's head into the Nashville net.



I challenge you to find any better example of the 2024-25 Predators season. pic.twitter.com/aWousqrxjL