New Jersey vann med 5–2 mot Minnesota

Nico Hischier gjorde tre mål för New Jersey

New Jersey nästa motståndare för Minnesota

Nico Hischier stod för ett hattrick när New Jersey besegrade Minnesota på bortaplan med 5–2 (2–1, 0–0, 3–1) i NHL.

I en tidigare match under dagen förlorade New Jersey på bortaplan mot Winnipeg med 0–4.

New Jerseys Nico Hischier tremålsskytt

New Jersey startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Nico Hischier och Paul Cotter innan Minnesota svarade och gjorde 2–1 genom Marcus Foligno.

Andra perioden blev mållös. 3.21 in i tredje perioden nätade New Jerseys Nico Hischier ännu en gång och ökade ledningen för New Jersey.

5.28 in i perioden slog Ryan Hartman till framspelad av Marcus Foligno och Zach Bogosian och reducerade för Minnesota. Fler mål än så blev det inte för Minnesota.

Efter 14.58 nätade Nico Hischier återigen på pass av Luke Hughes och Jesper Bratt och ökade ledningen för New Jersey.

Efter 16.47 gjorde Tomas Tatar mål framspelad av Ondrej Palat och Justin Dowling och ökade ledningen för New Jersey.

Lagen möts igen i nästa match, i Prudential Center tisdag 1 april 01.00.

Minnesota–New Jersey 2–5 (1–2, 0–0, 1–3)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (0.35) Nico Hischier (Jesper Bratt, Stefan Noesen), 0–2 (5.45) Paul Cotter (Brian Dumoulin, Nolan Foote), 1–2 (16.34) Marcus Foligno (Jared Spurgeon, Gustav Nyquist).

Tredje perioden: 1–3 (43.21) Nico Hischier, 2–3 (45.28) Ryan Hartman (Marcus Foligno, Zach Bogosian), 2–4 (54.58) Nico Hischier (Luke Hughes, Jesper Bratt), 2–5 (56.47) Tomas Tatar (Ondrej Palat, Justin Dowling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 2-0-3

New Jersey: 2-1-2

Nästa match:

Minnesota: New Jersey Devils, borta, 1 april

New Jersey: Minnesota Wild, hemma, 1 april