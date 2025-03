Kiruna IF segrade – 6–0 mot Teg röd

Vilmer Hagström tvåmålsskytt för Kiruna IF

Andra förlusten i rad för Teg röd

Kiruna IF övertygade när laget vann på hemmaplan mot Teg röd i J18 Div 1 norra AB forts herr med hela 6–0 (3–0, 1–0, 2–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Teg röd vann med 4–3.

Vilmer Hagström med två mål för Kiruna IF

Vilmer Hagström gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Vincent Movenius, Viggo Mämmi, Edvin Rundquist och Milo Törmä.

Kiruna IF har två segrar och tre förluster och 21–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Teg röd har en vinst och fyra förluster och 8–44 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Kiruna IF på tredje plats i tabellen, medan Teg röd är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kiruna IF och Teg röd den här säsongen. Tegs SK Röd har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kiruna IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Kiruna IF möter Lycksele i nästa match hemma söndag 9 mars 12.00. Teg röd möter samma dag Kalix borta.