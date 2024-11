Fem raka segrar för Flemingsberg – efter 6-2 mot Lidingö

Flemingsberg och Lidingö har två helt olika formkurvor. Flemingsberg vann torsdagens möte i Visättra Ishall och har därmed fem raka segrar i J18 regional öst herr. Bortalaget Lidingö däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 6-2 (2-1, 3-1, 1-0).

Flemingsbergs tränare Robert Johansson om matchen:

– En skön vinst och tre nya poäng in på kontot. Vi blandar och ger under matchen, men många fina mål framåt ger oss denna seger. Vi laddar om och tränar bra inför nästa tuffa match på söndag. Vi har några målsättningar internt i gruppen, och då är det viktigt att vi fortsätter med goda vanor och det hårda jobbet som har tagit oss hit och gett oss många segrar under hösten. Tycker vi slarvade lite grann med de goda vanorna ikväll, och det är viktiga detaljer om vi ska fortsätta ha framgångar under säsongen.

Flemingsberg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 26 sekunder slog Alexander Dani till på pass av Pijus Pranskevicius och Nikita Antonov.

Lidingö kvitterade till 1-1 efter 14.21, när Wille Andersson Jöhnk slog till framspelad av Thierry Andrey.

Flemingsberg tog ledningen på nytt efter 16.07, när Jan Ostrizek hittade rätt assisterad av Noah Wideberg och Simon Planava.

Flemingsberg tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 12.25 genom Simon Planava, och gick upp till 4-1 innan Lidingö svarade.

Slutresultatet blev 5-2 i Flemingsbergs favör. 14.21 in i tredje perioden nätade Flemingsbergs Wilton Bergman på pass av Theo Venturi Karlström och Melvin Kreibom och ökade ledningen för Flemingsberg. Det fastställde slutresultatet till 6-2.

Flemingsbergs Nikita Antonov hade tre assists och Simon Planava gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Flemingsberg är kvar på femte plats, och Lidingö stannar på elfte plats, i tabellen.

Söndag 24 november möter Flemingsberg Tyresö Hanviken Hockey borta 19.30 och Lidingö möter SDE hemma 13.30.