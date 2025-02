Alvesta vann med 8–2 mot Jonstorp

Leo Jonsson avgjorde för Alvesta

Andra raka nederlaget för Jonstorp

Två topplag möttes i fortsättningsserien i J18 division 1 syd C herr under söndagen när Jonstorp tog emot tredjeplacerade Alvesta. Alvesta vann matchen med 8–2 (4–0, 1–0, 3–2).

Med tre omgångar kvar är Jonstorp på tredje plats i tabellen, och Alvesta är på andra plats.

Jonstorp–Alvesta – mål för mål

Alvesta stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Efter 3.24 i andra perioden slog Douglas Jonsson till, på pass av William Björkman och gjorde 0–5. Alvesta vann också tredje perioden 2–3 och matchen med hela 8–2.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alvesta SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Jonstorps IF IshF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Jonstorp Kristianstad borta på torsdag 27 februari 19.30.

Jonstorp–Alvesta 2–8 (0–4, 0–1, 2–3)

Första perioden: 0–1 (3.54) Petter Gulldén (Vanni Olsson), 0–2 (13.35) Dante Hellström (Mio Jönsson), 0–3 (14.09) Leo Jonsson (Felix Green), 0–4 (16.14) Eric Jarnemyr (Felix Green).

Andra perioden: 0–5 (23.24) Douglas Jonsson (William Björkman).

Tredje perioden: 1–5 (44.48) Noel Blommefors (Victor Johansson, Elias Vendel), 1–6 (45.51) Petter Gulldén (Noel Hallam), 1–7 (54.21) Douglas Jonsson (Eric Jarnemyr, Leo Jonsson), 2–7 (55.25) Noel Blommefors (Victor Johansson, Carl-Victor Berglund), 2–8 (59.22) Dante Hellström (Hampus Ivarsson, Vanni Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 2-0-3

Alvesta: 3-1-1

Nästa match:

Jonstorp: Kristianstads IK, borta, 27 februari

Alvesta: Mörrums GoIS IK, hemma, 27 februari