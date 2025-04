MJÖRNBERG: Fredagslådan – rubrikerna utanför slutspelet

Helgen hägrar och vad passar då bättre än att djupdyka lite i de rubriker som figurerat utanför slutspelet under den gångna veckan? Fredagslådan innehåller en hel del göttigt.



Det blir av förklarliga anledningar en hel del kval och framförallt slutspel i raderna den här tiden på året, men så här fredagen till ära kan det kanske vara värt att plocka upp några andra trådar från veckan. För det är ju inte direkt så att det saknas rubriker utanför slutspelet.



Varsågoda…



* * *



Efter att det tisslats och tasslats i ungefär en vecka presenterade nykomlingen Vita Hästen slutligen sin nya sportchef. Rutinerade Tom Tärnström som under säsongen ”tvingades” lämna Brödernas/Väsby tar över som den som ska bygga laget i Norrköping.



Förutom att det ska bli väldigt intressant att se vad den offensivt präglade lagbyggaren sätter för profil på Hästen är den tydligaste reflektionen över det att det är ett klokt beslut av klubben.



Vita Hästen har varit ganska tydliga med att de kommer satsa en hel del pengar och att de har för avsikt att vara med och fightas i den absoluta toppen av Hockeyettan från dag ett. Då behöver de också en kompetens som förstår sig på ligan och det hade man inte in-house sedan tidigare. Vita Hästens ettan-erfarenhet ligger tio år tillbaka i tiden och det är en helt annan liga idag. Därför är det väldigt smart att plocka in en sportchef som i närtid byggt lag för det absoluta toppskiktet och som har så väl förståelse som ett kontaktnät för att ställa något starkt på isen i Himmelstalundshallen.



I ungefär samma veva som klubben presenterade Tom Tärnström meddelades också att det inte blir någon fortsättning för Johan Hellström på tränarpositionen. Där kan jag dock tycka att det var lite ynkligt att gömma sig bakom klyschan ”den nya sportchefen ska få sätta sin egen organisation” som anledning.



Varenda kotte förstod väl att klubben inte såg någon större framtid i Hellström när de under säsongen valde att plocka in Magnus Sundquist till att ta över som högstechef i båset (men lät Hellström vara kvar). Så det framstår som ganska logiskt att 36-åringen nu får smyga ut bakvägen.



Det lämnar oss vid nästa fråga. Tränarbiten. I min bok har jag svårt att se Magnus Sundquists syn på hockey passa särskilt väl med den typen av lag Tom Tärnström har en förkärlek för att bygga, så det mest troliga är väl förmodligen att vi får se en helt ny tränarlösning i Norrköping inför hösten.



* * *



Det har blivit dags att lyfta på hatten för Patrik Elfsberg som 30 år gammal (nå väl, han fyller 31 längre fram i sommar) väljer att hiva upp skridskorna på hyllan och lägga av. Det är en riktig Hockeyettan-profil som försvinner från scenen. En vältalig, skicklig och väldigt pålitlig ledargestalt.



De senaste åren har han kanske försvunnit lite från radarn i ett stagnerande Borlänge och de två senaste säsongerna som en rutinerad kugge i moderklubben Faluns nysatsning i Hockeyettan, men under sin prime var Elfsberg en så skicklig spelare att det faktiskt är märkligt att han aldrig gjorde flytten vidare till Hockeyallsvenskan.



Ni som följt ligan närgånget under en längre tid minns hur extremt skicklig och poängstark han var när han som kapten var med och ledde Borlänge till kvalserien mot Hockeyallsvenskan och dessutom gjorde några urstarka säsonger som stjärnvärvning i Hudiksvall.



Under de där åren tillhörde han Hockeyettans främsta, men Elfsberg har aldrig betraktat sig själv som någon stjärna. Det är en down to earth-kille som satt laget i främsta rummet och på så sätt haft elva väldigt fina säsonger i ligan.



På så sätt är det synd att han lägger av, det är alltid trist att tappa profiler, men nu ska han bjuda tillbaka på hemmaplan och det är bara att tacka för showen. Elfsberg har betytt mycket för ligan och de klubbar han representerat.



* * *



Jag noterar att det lyfts både ett och tre ögonbryn över att Grästorps-fostrade Anton Lundmark skrivit NHL-kontrakt med Florida Panthers. Det är knappast något nytt när det gäller den herren.



Jag minns hur jag blev förvånad när Tingsryd valde att rycka honom från Skövde vid transferdeadline säsongen 22/23 och sen även förlänga med honom säsongen därpå.



Då hade han kört två och en halv säsong med Skövde i Hockeyettan och för all del varit bra, men kanske inte utmärkt sig så mycket att man tänkte att en allsvensk klubb skulle knacka på dörren.



Saken var väl lite densamma när Timrå inför den här säsongen valde att lyfta upp honom till SHL och nu har han alltså fått möjligheten att skriva på ett NHL-kontrakt med de regerande mästarna.



Anton Lundmark är i sanning en spelare som aldrig slutar att överraska och kanske den ultimata definitionen av att vara en underskattad spelare. I alla fall för oss vid sidan av som inte begriper något.



* * *



Boden har fått en minst sagt stark start på silly season. Efter att ha förlängt med tränaren Robert Bergdahl, den kanadensiske anfallaren Josh Laframboise och rutinerade Daniel Mannberg kunde man under fredagsmorgonen dessutom meddela att spetsbacken Felix Dahlroth skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.



Att lyckas behålla en stomme av rutinerade spelare som samtidigt håller en hög klass i Hockeyettan är väldigt viktigt för klubben. Speciellt med tanke på att många av de unga spelare man släppte fram under vintern kommer vara några snäpp bättre med den erfarenheten i benen och starta på en högre nivå nästa säsong. Det innebär att man har stora möjligheter att växla upp sin slagkraft. På så sätt jobbar kontinuiteten till klubbens fördel.



* * *



Man kan tycka vad man vill om att Mjölby verkar fast beslutna att hålla fast vid stora delar av den trupp som hade svårt att riktigt färga i ligan säsongen som gick, men det har verkligen något att sju av nio spelare som kritat på inför kommande säsong har just Mjölby som moderklubb. De två övriga har östgötska moderklubbar även de så föreningen fortsätter verkligen hålla hårt i sin devis om att vara ”världens mest östgötska hockeylag”.



Det som sticker ut mest så här långt är dock att man för andra säsongen i rad har lyckats hålla kvar vad som har potential att vara en väldigt vass lina på Hockeyettan-nivå.



Nu återstår det att se om William Strand, Edvin Lundqvist och Christoffer Rapp kan lyfta varandra till stordåd och bli den spetskedja som Mjölby så infernaliskt behöver kommande säsong.



* * *



Mjölbys coach från de två senaste säsongerna, Jens Brändström, ska förresten tillbaka till Transylvanien. Han är klar för en återkomst som tränare i det Sapientia U23 som han basat över i tre säsonger tidigare under karriären.



* * *



…och så har ju Jesper Thörnberg skrivit på för en återkomst i HC Dalen. Ett kontrakt över två år dessutom. Det är en sådan där kontraktering som signalerar att klubben vill flytta fram positionerna en aning och sluta stå och stampa.



Senast Thörnberg lirade i kubben (tillsammans med brorsan Martin) öste han in poäng och det är så klart vad man förväntar sig den här gången också från den minst sagt rutinerade forwarden.



Det mest spännande från Dalen-håll är kanske annars att man plockar in den unge keepern Hubert Forsberg Zetterström som ersättare till Hampus Hedman (som i sin tur ryktas till Karlskrona). Ynglingen gjorde en stark säsong i Västervik som säsongslån från IK Oskarshamn och det är samma upplägg som gäller även kommande säsong. Att den allsvenska klubben väljer att flytta lånet för sin lovande målvakt kanske ger en och annan hint om var man anser att Västervik befinner sig i hierarkin efter de minst sagt snåriga ekonomiska svårigheterna klubben försatt sig i.



* * *



En Hockeyettan-bekanting är tillbaka i hetluften igen. Efter att ha spenderat några år utomlands, med olika landslagsuppdrag och nu senast undangömd långt inne i HV71s organisation har det blivit dags för Daniel Eriksson att kliva tillbaka in i ett seniorbås igen.



44-åringen som för en Hockeyettan-publik är känd från KRIF, Nybro, Lindlöven och Köping tar till att börja med över som huvudtränare i ex-ettangänget Kumla i division 2. Det blir spännande att se om det är en första push tillbaka mot en högre nivå som tränare.



* * *



Med silly season-säsongen igång på allvar har vi också börjat rulla ut podcast-serien ”Lagbygget 25/26” via vår Patreon-kanal. Där kommer jag och Henrik ”Hockeystaden” Skoglund under hela våren och sommaren djupdyka i lagens trupper, diskutera eventuella värvningar, strukturen på lagen och allehanda andra spörsmål som måste redas ut inför nästa säsong. Samt givetvis också snacka med sportcheferna.



Först ut i veckan var ett avsnitt med fullt fokus på Karlskrona (Lagbygget 25/26: Karlskrona – ”det misstaget kommer vi inte göra igen”).



Där funderar vi över om det är för bekvämt att spela i klubben, vikten av att lägga en mer långsiktig plan, tränarjakten, ett äldre garde som kliver av (?), en bespottad backsida, ligans dyraste fjärdekedja, spelarna att behålla, spelarna de borde värva, att plocka spelare från grannen och en hel del annat.

