Spelarna som stack ut under första dagen av JVM

Fyra av turneringens tungviktare inledde med vinster under dag ett av JVM 2025. Här är en sammanfattning av varje match och de mest framstående spelarna för respektive lag – enligt juniorexperten Steven Ellis.

Kanada nollar Finland, 4–0

Kanada inledde jakten på guld med en 4–0-seger över Finland på hemmaplan i Canadian Tire Centre.



Kanada möter Lettland i fredagens sista match (01.30 lördag, svensk tid) innan de får ledigt. Finland får en snabb återhämtning med en match mot Tyskland kl. 21.30, fredag, där båda lagen söker sin första vinst.



Kanada tog ledningen i slutminuten av den första perioden. Gavin McKenna första skottförsök stoppades, men överlistade sedan målvakten Petteri Rimpinen för att göra 1–0. Momentumet fortsatte in i början av andra perioden, då Easton Cowan satte ett handledsskott till 2–0. Luca Pinelli och Matthew Schaefer stod för varsin fullträff i matchens sista fem minuter för att säkra segern.



Kanada dominerade puckinnehavet och dubblade skotten flera gånger under kvällen. Målvakten Carter George höll nollan och räddade alla skott han mötte.

Kanada

#9 Gavin McKenna, LW (NHL-draften 2026): McKenna var Kanadas bästa spelare i första perioden, där han visade upp imponerande skicklighet som ofta föll på mållinjen. Men mot slutet av perioden använde han tålamod för att slå Rimpinen och göra 1–0. Han hade ytterligare två chanser i början av andra perioden. McKenna är en av turneringens mest talangfulla forwards, och om tränaren Dave Cameron låter honom spela fritt, kommer han att prestera.

#27 Easton Cowan, RW (Toronto Maple Leafs): Cowan var en stödspelare förra året, men i år är han en viktig kugge. Han gjorde 2–0-målet och spelade bra tillsammans med Calum Ritchie och Bradly Nadeau – den enda linan som varit intakt sedan förturneringsmatchen mot Schweiz. Cowan var också lika bra defensivt som offensivt, vilket är något man gärna ser.

#14 Berkly Catton, C (Seattle Kraken): Catton gjorde inga mål men skapade gång på gång chanser med pucken. Han hade sex skott på mål under de första 40 minuterna, inklusive fyra skott i första perioden. Jag skulle vilja se honom spela med en mer skicklig högerytter – kanske Porter Martone? – men trots det har Catton imponerat, även om han haft svårt att producera poäng sedan förturneringen.

#20 Ethan Gauthier, RW (Tampa Bay Lightning): Gauthier är inte känd för att vara en målskytt – men han hade nästan ett mål på ett friläge tidigt i andra perioden. Hans verkliga värde ligger i hans vilja att spela fysiskt och störa motståndarna. Han var en av Kanadas mest energiska yttrar och fungerar väl i kombination med Jett Luchankos snabbhet.

Cowan var en stödspelare förra året, men i år är han en viktig kugge. Han gjorde 2–0-målet och spelade bra tillsammans med Calum Ritchie och Bradly Nadeau – den enda linan som varit intakt sedan förturneringsmatchen mot Schweiz. Cowan var också lika bra defensivt som offensivt, vilket är något man gärna ser. #14 Berkly Catton, C (Seattle Kraken): Catton gjorde inga mål men skapade gång på gång chanser med pucken. Han hade sex skott på mål under de första 40 minuterna, inklusive fyra skott i första perioden. Jag skulle vilja se honom spela med en mer skicklig högerytter – kanske Porter Martone? – men trots det har Catton imponerat, även om han haft svårt att producera poäng sedan förturneringen.

Catton gjorde inga mål men skapade gång på gång chanser med pucken. Han hade sex skott på mål under de första 40 minuterna, inklusive fyra skott i första perioden. Jag skulle vilja se honom spela med en mer skicklig högerytter – kanske Porter Martone? – men trots det har Catton imponerat, även om han haft svårt att producera poäng sedan förturneringen. #20 Ethan Gauthier, RW (Tampa Bay Lightning): Gauthier är inte känd för att vara en målskytt – men han hade nästan ett mål på ett friläge tidigt i andra perioden. Hans verkliga värde ligger i hans vilja att spela fysiskt och störa motståndarna. Han var en av Kanadas mest energiska yttrar och fungerar väl i kombination med Jett Luchankos snabbhet.

Finland

#30 Petteri Rimpinen, G (Odraftad): Rimpinen utsattes för många skott och gjorde 27 räddningar under de första 40 minuterna. McKennas mål var skickligt gjort, men Rimpinen skulle nog vilja ha tillbaka Cowans mål. Trots det visade han sin skicklighet, särskilt vid Ethan Gauthiers friläge tidigt i andra perioden. Han bör vara Finlands förstamålvakt under större delen av turneringen.

#27 Julius Miettinen, C (Seattle Kraken): Miettinen jobbade hårt på isen, särskilt genom mittzon. Han var snabb, hade en aktiv klubba och kämpade hårt vid målet. Även om det inte resulterade i något konkret, gjorde han fler positiva saker än negativa. Han behöver dock förbättra sina tekningar – han inledde med 2 av 11 vunna.

USA krossar Tyskland med 10–4

USA stod för den första stora utklassningen i junior-VM genom att besegra Tyskland med 10–4 i Grupp A:s öppningsmatch i Canadian Tire Centre.



Det var jämnt i första halvan av matchen, där Tyskland reducerade till 3–2 vid ett tillfälle. James Hagens och Gabe Perreault gjorde var sitt mål i första perioden innan Trevor Connelly ökade på till 3–0 tidigt i den andra. Men mål från Julius Sumpf och David Lewandowski gjorde det till en match med bara ett måls skillnad vid halvvägs in, vilket skapade viss spänning i en match där amerikanerna hade puckkontrollen.



Därifrån rasade det för tyskarna. Hagens, Brandon Svoboda och Perreault gjorde tre mål inom loppet av fem minuter för att avsluta perioden med ställningen 6–2. Lenny Boos och Timo Ruckdaschel gjorde var sitt mål för Tyskland i tredje perioden, men två mål från Brodie Ziemer och ett vardera från Cole Eiserman och Carey Terrance fastställde slutresultatet till 10–4.



USA har ledigt på fredag innan de möter Lettland på lördag. Tyskland möter Finland kl. 21.30 på fredagen (svensk tid).

USA

#12 James Hagens, C (NHL-draften 2025): Det har varit mycket hype kring andra toppspelare, till den grad att det nästan känns som att den länge projicerade förstavalet James Hagens blivit underskattad. Men med två mål och fyra poäng var Hagens USA:s mest produktiva forward, precis som många förväntade sig. Han må vara den yngsta forwarden i laget, men han innehar målrekordet både i U17 World Challenge och U18-VM. Är detta nästa rekord på hans lista?

Det har varit mycket hype kring andra toppspelare, till den grad att det nästan känns som att den länge projicerade förstavalet James Hagens blivit underskattad. Men med två mål och fyra poäng var Hagens USA:s mest produktiva forward, precis som många förväntade sig. Han må vara den yngsta forwarden i laget, men han innehar målrekordet både i U17 World Challenge och U18-VM. Är detta nästa rekord på hans lista? #34 Gabe Perreault, LW (New York Rangers): Perreault är en seriös MVP-kandidat och inledde turneringen med två mål och en assist. Han gjorde 2–0-målet och ökade senare till 6–2 för att ytterligare säkra segern. Perreault var effektiv i alla spelsituationer och särskilt vass i farliga zoner.

Perreault är en seriös MVP-kandidat och inledde turneringen med två mål och en assist. Han gjorde 2–0-målet och ökade senare till 6–2 för att ytterligare säkra segern. Perreault var effektiv i alla spelsituationer och särskilt vass i farliga zoner. #24 Cole Hutson, D (Washington Capitals): Hutson stod för fem assist, vilket är en så bra start som man kan tänka sig. Hans finter var i toppform – precis som hos hans bror. Tyskland hade svårt att försvara sig mot honom, vilket gjorde att Hutson kunde dominera som puckdistributör. Han kan mycket väl bli en kandidat till turneringens bästa back i år.

Hutson stod för fem assist, vilket är en så bra start som man kan tänka sig. Hans finter var i toppform – precis som hos hans bror. Tyskland hade svårt att försvara sig mot honom, vilket gjorde att Hutson kunde dominera som puckdistributör. Han kan mycket väl bli en kandidat till turneringens bästa back i år. #74 Brodie Ziemer, RW (Buffalo Sabres): Ziemer, som haft ett utmärkt år, gjorde två mål på fem skott i tredje perioden. Han är en energiknippe som kan göra mycket både med och utan puck. Ziemer är kanske inte den som hamnar i rampljuset, men hans spel utan puck gör honom till en dödlig tillgång.

Ziemer, som haft ett utmärkt år, gjorde två mål på fem skott i tredje perioden. Han är en energiknippe som kan göra mycket både med och utan puck. Ziemer är kanske inte den som hamnar i rampljuset, men hans spel utan puck gör honom till en dödlig tillgång. #28 Brandon Svoboda, C (San Jose Sharks): Svoboda gjorde ett mål och en assist i sin roll på USA:s fjärdelina. Han blockerade även några skott och bröt passningar från tyskarna vid flera tillfällen. Likt Ziemer är han inte den mest spektakulära spelaren, men han fyller sin roll och gör det mycket bra.

Tyskland

#11 David Lewandowski, LW (NHL-draften 2025): Lewandowski var överallt på isen idag. Från bra defensivt spel till att dra på sig en utvisning och slutligen göra ett mål, var Lewandowski Tysklands bästa spelare idag. Detta bygger vidare på hans prestation i måndagens förlust mot Sverige – även när siffrorna var stora mot dem, var Lewandowski enastående. NHL-scouter börjar lägga märke till honom.

Sverige besegrar Slovakien med 5–2

Ett hattrick och tre poäng från Detroit Red Wings-löftet Axel Sandin Pellikka banade väg för Sveriges 5–2-seger mot Slovakien i Grupp B:s öppningsmatch i junior-VM.



Svenskarna hamnade tidigt i underläge, men en imponerande insats från lagets backuppsättning hjälpte dem att vända matchen redan under dag ett.



Det tog Slovakien 11:53 att få till sitt andra skott på mål, men de gjorde det mesta av det. St. Louis Blues-löftet Dalibor Dvorsky visade tålamod och väntade in en skymning framför mål innan han sköt förbi Melker Thelin för att göra 1–0.



Svenskarna var det bättre laget med pucken under större delen av matchen, men de lyckades inte göra mål förrän i andra perioden. Drygt tre minuter in sköt Montreal Canadiens-löftet Rasmus Bergqvist sitt första IIHF-mål med ett handledsskott i fri yta för att kvittera till 1–1.



Många förväntade sig att Sveriges backar skulle vara aktiva i offensiven, och de levererade fullt ut på torsdagen. Vid 37:43 gjorde Axel Sandin Pellikka 2–1 efter en passning från Felix Unger Sorum. ASP satte sedan sitt andra mål i turneringen med ett välplacerat skott mindre än fem minuter in i tredje perioden, vilket tog bort Slovakiens momentum i slutskedet. Sandin Pellikka fullbordade sitt hattrick med ett mål cirka sex minuter kvar, medan Linus Eriksson gjorde 5–1 med 4:30 kvar att spela. Daniel Jencko gjorde ett sent mål för Slovakien, men det var alldeles för sent för att hota Sveriges seger.



Sverige möter Kazakstan på fredagen i hopp om att behålla sitt perfekta facit, medan Slovakien spelar mot Schweiz tidigare på dagen.

Slovakien

#30 Samuel Urban, G (Odraftad): Urban var anledningen till att matchen var jämn i början. Svenskarna hade full kontroll och testade den odraftade målvakten ofta tidigt i matchen. Han var särskilt bra i andra perioden, där han gjorde 11 räddningar. För en mindre målvakt måste Urban jobba hårdare för att se genom skymningar, men hans plockhandske var aktiv och han visade sin flexibilitet flera gånger.

#15 Dalibor Dvorsky, C (St. Louis Blues): Dvorsky gjorde Slovakiens enda mål och hade ytterligare två högkvalitativa chanser under matchen. Turneringsveteranen verkade vara en av få spelare som var engagerade i båda ändarna av isen och visade dessutom upp stor snabbhet. Om Slovakien ska ta några vinster i gruppspelet kommer det att bero på att Dvorsky spelar på topp. Men han kan inte göra allt själv, vilket denna match visade.

#4 Maxim Strbak, D (Buffalo Sabres): Från att blockera skott till att sätta in tacklingar var Strbak fysiskt närvarande varje gång han kunde. Michigan State University-backen behövde hjälp av isen efter att ha blockerat ett skott strax före 2–1-målet, men han kom tillbaka och spelade sin bästa hockey i tredje perioden. Förvänta dig att Strbak spelar över 25 minuter varje kväll.

Dvorsky gjorde Slovakiens enda mål och hade ytterligare två högkvalitativa chanser under matchen. Turneringsveteranen verkade vara en av få spelare som var engagerade i båda ändarna av isen och visade dessutom upp stor snabbhet. Om Slovakien ska ta några vinster i gruppspelet kommer det att bero på att Dvorsky spelar på topp. Men han kan inte göra allt själv, vilket denna match visade. #4 Maxim Strbak, D (Buffalo Sabres): Från att blockera skott till att sätta in tacklingar var Strbak fysiskt närvarande varje gång han kunde. Michigan State University-backen behövde hjälp av isen efter att ha blockerat ett skott strax före 2–1-målet, men han kom tillbaka och spelade sin bästa hockey i tredje perioden. Förvänta dig att Strbak spelar över 25 minuter varje kväll.

Sverige

#18 Victor Eklund, RW (NHL-draften 2025): Jag älskade Eklunds insats i denna match. Han gjorde inga mål, men han var väldigt energisk, satte hårda tacklingar och utmanade alla som vågade möta honom. Eklund rör sig exceptionellt bra, med bra fotarbete och en motor som gör honom svår att stoppa i trånga utrymmen. Jag tror att hans roll i topp sex under turneringen kommer att visa varför Eklund har en chans att gå topp fem i NHL-draften.

Jag älskade Eklunds insats i denna match. Han gjorde inga mål, men han var väldigt energisk, satte hårda tacklingar och utmanade alla som vågade möta honom. Eklund rör sig exceptionellt bra, med bra fotarbete och en motor som gör honom svår att stoppa i trånga utrymmen. Jag tror att hans roll i topp sex under turneringen kommer att visa varför Eklund har en chans att gå topp fem i NHL-draften. #2 Rasmus Bergqvist, D (Montreal Canadiens): Kanske, bara kanske, finns det outnyttjad offensiv potential i Bergqvists spel. Den defensiva backen har tre mål på tre matcher om man räknar från förturneringen, där han visat upp ett kraftfullt skott från blålinjen. För någon som inte gjort mål i SHL den här säsongen har det varit roligt att se Bergqvist visa en offensiv potential som vissa scouter har trott på i flera år nu.

Kanske, bara kanske, finns det outnyttjad offensiv potential i Bergqvists spel. Den defensiva backen har tre mål på tre matcher om man räknar från förturneringen, där han visat upp ett kraftfullt skott från blålinjen. För någon som inte gjort mål i SHL den här säsongen har det varit roligt att se Bergqvist visa en offensiv potential som vissa scouter har trott på i flera år nu. #4 Axel Sandin Pellikka, D (Detroit Red Wings): Med tre mål och en assist hade ASP en så bra start på turneringen som man kan önska sig. Han flyttade pucken bra, sköt effektivt och satte in några utmärkta tacklingar i båda ändarna av isen. Det var en komplett match från Sveriges kapten, som många förväntar sig kommer utmana om priset för turneringens bästa back för andra året i rad. Sandin Pellikka är igång på bästa sätt och ser ut att ha en stark chans att ta hem priset ännu en gång.

Med tre mål och en assist hade ASP en så bra start på turneringen som man kan önska sig. Han flyttade pucken bra, sköt effektivt och satte in några utmärkta tacklingar i båda ändarna av isen. Det var en komplett match från Sveriges kapten, som många förväntar sig kommer utmana om priset för turneringens bästa back för andra året i rad. Sandin Pellikka är igång på bästa sätt och ser ut att ha en stark chans att ta hem priset ännu en gång. #16 Felix Unger Sörum, RW (Carolina Hurricanes): Jag säger det nu: FUS kommer att bli en stjärna i denna turnering. Han stod för två primära assist, där han hittade Sandin Pellikka vid båda hans första mål. Hans förmåga att läsa öppna ytor är imponerande, och han distribuerar pucken med mycket mer skärpa och smarthet jämfört med för ett år sedan.

Tjeckien tar sin första seger med 5–1 mot Schweiz

Tjeckien säkrade sin första vinst i junior-VM 2025 genom att besegra Schweiz med 5–1 och avsluta dag ett av Grupp B-spelet på TD Place.



Tjeckien har spelledigt på fredagen innan de möter Kazakstan kl. 19.00 på lördagen på TD Place, medan Schweiz snabbt återgår i spel och möter Slovakien kl. 19.00 på fredagen.



Trots att de gjorde det första målet hade Tjeckien en timid första period. Miroslav Holinka inledde målskyttet vid 4:46 efter att ha styrt in ett skott från Tomas Galvas på blålinjen. Därefter kämpade tjeckerna med att skapa chanser runt målet, vilket innebar att målvakten Michael Hrabal fick rädda laget vid flera tillfällen.



Tjeckien spelade bättre i andra perioden, vilket hjälpte dem till en 3–0-ledning. Eduard Sale gjorde mål i powerplay vid 26:10 innan Ondrej Kos skott studsade på två schweiziska försvarare och gick in till 3–0. Jakub Stancl och Petr Sikora gjorde varsitt mål för att avsluta Tjeckiens målproduktion, medan Leo Braillard gjorde Schweiz enda mål vid 47:08 – precis som han gjorde mot Kanada i förturneringen.

Tjeckien

#30 Michael Hrabal, G (Utah HC): Hrabal är nyckelspelaren för Tjeckien. De saknar toppklassade målskyttar och högkvalitativa backar, så deras återvändande målvakt måste prestera på topp. Hittills ser det bra ut, då Hrabal stod stabilt i öppningsmatchen, särskilt i första perioden där han gjorde nio räddningar för ett nervöst tjeckiskt lag. Hrabal avslutade med 25 räddningar, vilket visade sig vara avgörande i en match som annars var offensivt tight.

#23 Tomas Galvas, D (Odraftad): När Galvas är på spelhumör kan han skapa magi med pucken. Idag gjorde han en utmärkt insats från blålinjen genom att få pucken förbi en schweizisk försvarare, där Holinka stod rätt för att styra in skottet. Galvas noterades för en andra assist efter att ha varit med och spelat fram till 2–0-målet i powerplay, där han slog en schweizisk ytter för att komma i en optimal position att slå en passning.

#28 Miroslav Holinka, C (Toronto Maple Leafs): Holinka gjorde det första målet efter att ha styrt ett skott från Galvas vid blålinjen. Han stod sedan för en lysande framspelning i powerplay till Sale i andra perioden, vilket fördubblade Tjeckiens ledning. Holinka kanske inte är den mest spektakulära eller skickliga förstacenter i turneringen, men han är en fantastisk playmaker som älskar att skapa chanser i öppna ytor. Idag var en strålande debut för Maple Leafs-prospecten.

När Galvas är på spelhumör kan han skapa magi med pucken. Idag gjorde han en utmärkt insats från blålinjen genom att få pucken förbi en schweizisk försvarare, där Holinka stod rätt för att styra in skottet. Galvas noterades för en andra assist efter att ha varit med och spelat fram till 2–0-målet i powerplay, där han slog en schweizisk ytter för att komma i en optimal position att slå en passning. #28 Miroslav Holinka, C (Toronto Maple Leafs): Holinka gjorde det första målet efter att ha styrt ett skott från Galvas vid blålinjen. Han stod sedan för en lysande framspelning i powerplay till Sale i andra perioden, vilket fördubblade Tjeckiens ledning. Holinka kanske inte är den mest spektakulära eller skickliga förstacenter i turneringen, men han är en fantastisk playmaker som älskar att skapa chanser i öppna ytor. Idag var en strålande debut för Maple Leafs-prospecten.

Schweiz