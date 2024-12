Supertalangen skadad i nattens skrällförlust

Kanada chockades av Lettland i natt och förlorade efter straffläggning.

För att göra saker och ting ännu värre tvingades supertalangen Matthew Schaefer lämna matchen med en skada.

Supertalangen Matthew Schaefer skadades i natt. Foto: Alamy (Montage)

Det var i den första perioden mellan och i nattens JVM-match som olyckan var framme för supertalangen .

I powerplay försökte den 17-årige backen att bryta sig in framför Linards Feldbergs i det lettiska målet. I samband med att han tog sin in framför mål dundrade han samtidigt in i stolpen och blev därefter liggandes på isen. Efter en stund kunde Schaefer ta sig upp på benen och skrinna av isen, men såg ut att ha svårt att lyfta sin vänstra arm.

Ouch! 🤕



Lourde chute dans la bande pour Matthew Schaefer, qui a quitté et qui n'est toujours pas de retour dans le match 🇨🇦



📺 : RDS#MondialJunior | #WorldJuniors pic.twitter.com/Gr7mjU6sVJ — RDS (@RDSca) December 28, 2024

Missade säsongsinledningen på grund av körtelfeber

Schaefer återvände inte till spel under matchen, som Kanada smått , och efter matchen hade den kanadensiska förbundskaptenen Dave Cameron ingen uppdatering gällande supertalangens status.

17-åringen tippas gå bland de allra första spelarna i den kommande NHL-draften, där han på de allra flesta rankingar tar plats bland de tre första och på vissa rankingar även är etta på listan. Den här säsongen har han producerat 22 poäng på 17 matcher för Erie Otters i OHL efter att ha missat säsongsinledningen på grund av körtelfeber.

Matthew Schaefer fanns med som underårig i Kanadas lag till U18-VM förra säsongen, där han tillsammans med sina kanadensiska lagkamrater vann VM-guld. I somras var han även med och vann Hlinka Gretzky Cup med Kanada, där han också var lagkapten.