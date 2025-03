Klart: De får Sverige möta i JVM i vinter • Nordiskt derby

🚨 The groups are set for the 2026 IIHF World Junior Championship! 🚨



🏒 Group A: 🇺🇸 🇸🇪 🇸🇰 🇨🇭 🇩🇪

🏒 Group B: 🇫🇮 🇨🇿 🇨🇦 🇱🇻 🇩🇰



