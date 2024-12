James Hagens – supertalang med något att bevisa på JVM

Han överträffade alla tiders poängrekord på U18-VM i våras och gick in i säsongen som den stora favoriten att gå etta i NHL-draften 2025. Nu har James Hagens position på tronen utmanats. Junior-VM i Ottawa blir möjligheten för amerikanen att bevisa att han fortfarande är herre på täppan.

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

James Hagens kliver in i årets JVM med något att bevisa. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Man måste hålla huvudet kallt för att hantera pressen som omtalad topptalang i hockeyvärlden.

Nu 18 år gammal har den amerikanske centern James Hagens varit i rampljuset sedan han var 15 år och spelade för Mount St. Charles Academy. Där etablerade han sig som en av de bästa U16-spelarna i USA, och detta bekräftades ytterligare genom hans otroliga spel med USA Hockey National Team Development Program. Under sina två år där satte han rekord för flest poäng både i World U-17 Hockey Challenge (21 poäng på sju matcher) och U18-VM (22 poäng på sju matcher).

Vad står näst på tur?

En chans att jaga guld som USA:s förstacenter vid JVM i Ottawa. Han har stora skor att fylla då han ersätter Will Smith i den dominanta kedjan tillsammans med New York Rangers-draftade forwarden Gabe Perreault och Washington Capitals-talangen Ryan Leonard. Det är dock handen i handsken. Tillsammans utgör de en av de bästa kedjorna i NCAA vid Boston College. Perreault och Leonard är de som sätter puckarna i nätet, medan Hagens är det smarta och pålitliga tvåvägshotet.

– Det är en tuff liga, säger Hagens efter att ha registrerat 20 poäng på 16 matcher som nykomling. Det finns många större och starkare spelare, men det handlar om att förstå hur man är smart med pucken och hanterar spelet. Det är en stor del av det. När man väl fått grepp om det, handlar det bara om att spela sporten man älskar.

James Hagens bildar kedja med Gabe Perreault och Ryan Leonard på Boston College – och nu även i det amerikanska JVM-laget.

Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

James Hagens utmanas inför NHL-draften 2025

Hagens går in i turneringen i toppform, efter att ha registrerat nio poäng på sina senaste sju matcher – inklusive tre matcher med flera poäng. Boston College krossar inte sina motståndare, men Hagens förefaller vara inblandad i mycket av det som fungerar.

Hagens inledde säsongen som storfavorit att gå först i NHL-draften i juni nästa år. Många scouter har under hösten skiftat fokus till namn som Matthew Schaefer, Porter Martone eller Michael Misa, men Hagens potential går inte att ignorera. För det första spelar han mot äldre motståndare på college – och ser fantastisk ut medan han gör det. Han är en av endast två U19-spelare i ligan med mer än en poäng per match (den andra är Montreal Canadiens-talangen och Michigan-forwarden Michael Hage) och ligger fyra poäng bakom Chicago Blackhawks-produkten Aidan Thompson i poängligan bland centrar.

Förväntningarna var höga från början, och Hagens har imponerat. Han är också lite större och starkare än för ett år sedan, med ett par extra centimeter på längden mäter han nu runt 180 cm, och är något kraftigare byggd än när han slog poängrekord med USNTDP.

Stor förbättring av skottet

Den stora märkbara förbättringen är hans skott. Hagens brukade ofta sätta upp New York Islanders-talangen Cole Eiserman i powerplay de senaste åren, så han hade aldrig de mest imponerande målsiffrorna själv. Ändå gjorde han 39 mål förra året, så han är inte direkt någon duvunge. Den stora skillnaden ligger i kraften i hans skott – ett särskilt imponerande skott under dag 1 av USA:s läger i Plymouth den här veckan fick folk att prata. Under en powerplayövning tog Hagens ett direktskott på passning från Ryan Leonard och hittade en liten öppning bakom den amerikanske målvakten. Skottet fick vattenflaskan att flyga, och varje scout på plats tog notis.

– Han har mycket mer kraft än han hade för ett år sedan, sa en scout. Och noggrannheten är precis rätt. Så har man det och hans hockey-IQ? Ja, det är lätt att gilla honom.

Hagens är stolt över sitt förbättrade skott – något som gjort honom farligare den här säsongen.

– Under sommaren hade jag turen att ha en plats att skjuta på vid mitt gym, sa Hagens. Så jag brukade gå dit innan jag styrketränade. Bara skjuta några puckar, och jag känner att det verkligen hjälpte.

James Hagens har gjort 20 poäng på 16 matcher på college den här säsongen. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

En sak som scouter lägger märke till med Hagens är hur medveten han är hela tiden. När han blev mer bekväm med USNTDP började han fokusera helt på var han ville ha pucken vid varje tillfälle.

– Ni har sett videorna, hans huvud är alltid uppe och han letar alltid efter nästa passning, säger Detroit Red Wings-talangen och USA:s målvakt Trey Augustine. Han ser allt där ute, och man vet aldrig riktigt vad han kommer att göra.

James Hagens bortplockad från JVM i fjol

Hagens blev bortplockad från laget förra året, vilket var något av en överraskning. Men tränaren David Carle gillar vad han ser denna gång.

– Han är ett år mognare, han har självförtroendet från att spela på college-nivå och fått en fantastisk start, säger Carle.

Martone och Schaefer kommer båda att representera Kanada vid JVM. Schaefer, i synnerhet, förväntas spela en stor roll på blålinjen. Men ingen kommer att vara lika avgörande för sitt lag som Hagens, så detta kan vara en möjlighet för honom att motbevisa tvivlarna i sitt första – och troligen enda – framträdande i JVM och cementera sig som toppspelaren i draften.

– Hans skridskoåkning och spelförståelse är i en egen liga, sa en scout. Det är så lätt för honom. Han är så smidig som skridskoåkare. Han får det att se enkelt ut. Han är fantastisk på små ytor; han är bara byggd som en atlet.

Amerikanerna har aldrig vunnit JVM-guld i två raka turneringar, men de har en grupp som kan bryta förbannelsen. För att det ska hända måste Hagens spela sin bästa hockey för säsongen – och han kommer att få alla chanser att göra det med sina imponerande medspelare.

Även om historien inte är på USA:s sida, är den det för Hagens. Kanske är ännu en rekordartad prestation inom räckhåll.