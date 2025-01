Svenske kaptenen prisas – först på 47 (!) år

Axel Sandin Pellikka prisas som JVM:s bästa back för andra året i rad.

Han är då den blott andra backen i JVM:s historia att ta emot utmärkelsen två gånger.

Axel Sandin Pellikka är JVM:s bästa back – igen. Foto: Bildbyrån/Montage

JVM slutade i besvikelse för Juniorkronorna efter att ha förlorat bronsmatchen mot Tjeckien efter straffläggning.

Men Axel Sandin Pellikka kan lämna Ottawa med höjt huvud. Den svenska kaptenen stod nämligen för en riktigt stark turnering och kom på en delad andraplats i poängligan med tio poäng på sju matcher. Endast USA:s guldback Cole Hutson var bättre med elva poäng.

Efter att finalmatchen var färdigspelad så meddelade IIHF vilka spelare som får individuella utmärkelser samt tar sig in i turneringens All Star-lag. Sandin Pellikka är då ensam svensk att ta sig in i All Star-laget, som dominerades av guldvinnarna USA.

All Star-laget:

Målvakt: Petteri Rimpinen, Finland.

Backar: Axel Sandin Pellikka, Sverige – Cole Hutson, USA.

Forwards: Ryan Leonard, USA – Jakub Stancl, Tjeckien – Gabe Perreault, USA.

Axel Sandin Pellikka prisas som JVM:s bästa back

I de individuella utmärkelserna så framhävdes dock Sandin Pellikka också. Han prisades nämligen som JVM:s bästa back – för andra året i rad. Stortalangen utsågs även till turneringens bästa back förra året då Sverige tog silver hemma i Göteborg.

Sandin Pellikka är då den blott andra backen någonsin i JVM:s historia att prisas som mästerskapets bästa back två gånger. Den första att lyckas med bedriften är den gamla Sovjet-legendaren Vjatjeslav Fetisov. Han vann pris som JVM:s bästa back både 1977 och 1978.

Skellefteåbacken är med andra ord först på 47 år att prisas som JVM:s bästa back vid två tillfällen. Totalt under sina tre JVM gjorde Sandin Pellikka 17 poäng på 21 matcher vilket är femte bäst genom tiderna. Bara Ryan Ellis (25), Reijo Ruotsalainen (21), Juha Jyrkkiö (19) och Peter Andersson (18) har gjort fler poäng i JVM:s historia.