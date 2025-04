Utjämnar J18-finalen – med hattrick

Med kniven mot strupen fixade Djurgårdens J18 6–4 på Stora Mossen.

Nu har man 1–1 i JSM-finalen mot Luleå och chans att säkra guld på Hovet under söndagen.

När Djurgårdens J20 hyllades på Hovets is under lördagens match sju i Hockeyallsvenskan saknades några av spelarna. Vissa av guldhjältarna hade nämligen åkt tillbaka till Stora Mossen för att spela mach för andra dagen i rad i JSM, men den här gången med J18.



Det som följde var glädjande första och andra period där stockholmslaget gick ifrån till hela 5–1 och stormade mot 1–1 i finalserien mot Luleå. Gästerna, som vunnit match ett i Norrbotten på övertid, gjorde en sista push och fick in både 3–6 och 4–6 mot slutet. Hugo Severgårdh i DIF-målet stod emot alla andra puckar och förlängde säsongen i och med 6–4-segern.



Nu väntar ett avgörande tredje möte mellan Djurgården och Luleå under söndagen. Denna gång kommer matchen även att spelas på Hovet.



Spelarna som fanns på isen både när J20-guldet säkrade och under lördagen var Viggo Björck, Eric Nilson, Arvid Drott, Theo Stockselius, Marcus Nordmark.



Djurgården J18 – Luleå J18: 6–4 (3–1, 2–0, 1–3)

Djurgården J18: Ruben Westerling, Viktor Hedlund (3), Marcus Nordmark (2)

Luleå J18: Måns Josbrant, Melvin Wande, Benjamin Nyström, Tsimafej Tuzin.