Går för biljett till OS-festen: ”Den möjligheten ska vi ta”

Sverige går för en biljett till OS-festen om ett drygt år. Truppen är uttagen och förbundskaptenen Ulf Lundberg berättar här om lagbygget – och om förväntningarna på sin stora stjärna…

– Lina Ljungblom är som när man ska fräsa bort en stubbe.

BROMMA (Hockeysverige.se)



Igår presenterade förbundskaptenen Ulf Lundberg den trupp som ska kvala Sverige till OS 2026. Efter presskonferensen på Beijer Bygghandel i Bromma träffade hockeysverige.se Lundberg för några frågor kring den trupp som egentligen inte innehöll några större skrällar.



Målvakter: Emma Söderberg, Ida Boman, Ebba Svensson Träff.



Hur tänker du kring Emma Söderbergs form efter att bara spelat tre matcher så här långt för Boston i PWHL?

– Jag försöker ligga på Courtney Kessel för att hon ska låta Emma stå mer och ta bort den där amerikanska förstamålvakten (Aerin Frankel), säger Ulf Lundberg skämtsamt med ett skratt och fortsätter:

– Jag var väldigt glad i Tampere. Om jag jämför Söderbergs prestation med den i Södertälje var det en stor skillnad. I Tampere hade hon fått komma in och träna med sitt lag i stället för att jaga is under hösten eftersom PWHL börjar så pass sent. Hon såg riktigt bra ut där. Både mot Finland och Tjeckien.

– Hon spelade härom natten, vilket var viktigt eftersom det inte får gå för långt mellan matcherna. Sedan är PWHL en proffsliga och det funkar så där. På herrsidan har det varit så under många, många år.

– Det PWHL inte har, vilket man måste göra något åt, är att ha ett motsvarande AHL. Där man kan ut och spela i ett farmarlag. Det tycker jag att man behöver titta på. Att man sedan ska gå upp med två lag till, man behöver ge speltid till spelarna som är utanför trupperna också.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Emma Söderberg och Ebba Svensson Träff är två av målvakterna i truppen.

Är Emma Söderberg din etta i OS-kvalet?

– Inte på förhand. Ola Kanhem tar hand om målvakterna direkt då vi samlas. Han har tät kontakt med målvakterna även under säsongen. Sedan tar jag kontakt inför uttagningarna.

– När Ola tagit tag i målvakterna blir det att gå ner till mutter och skruv för att se hur dom ser ut. Sedan får vi se vem det blir.

– Som jag nämnde här på presskonferensen är det en tuff konkurrens. Jag såg nyligen en Lisa Jönsson som har bästa statistiken i NCAA.

– Vi kan spekulera i hur Ebba Svensson Träff skulle se ut i ett topplag. Samma sak med Ida Boman. Det är tre väldigt bra målvakter som är uttagna och dom här tjejerna älskar konkurrensen.

Beskedet om stortalangen: ”Mer sugen än någonsin”

Backar: Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Emma Forsgren, Anna Kjellbin, Paula Bergström, Ida Karlsson, Jenna Raunio.

Mira Jungåker utsågs nyligen till Veckans back i NCAA, hur är statusen på henne efter fotskadan?

– Det är inte alltid det blir rätt, men just det här blev rätt. Hon spelade med Ohio State i juli. Hon var kvar i augusti och kom i gång med skolan, med laget och allt. Sedan kom skadan.

– Det här var något hon haft nytta av i sin rehab. Samtidigt som hon har fått jättebra hjälp där borta och dom har hållit kontakten med vårt medicinska team hela tiden.

– Alla älskar ju hockey, men jag så i ögonen på henne, när jag var över till Columbus och satt med henne, att ”fy fasen” hon är mer sugen än någonsin.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Skogsbotanterna.

Kommer du köra Skogsbo-tanterna, Maja Nylén-Persson och Ida Karlsson tillsammans?

– Jag har inte spelat dom två ihop så mycket. Någon gång kanske då vi gått på sju backar. Maja och Mira har däremot spelat mycket tillsammans.

– Jag brukar prata om right-backar på höger sida och left-backar på vänster. Speciellt på liten rink, men nu spelar vi på europeisk rink. Om man är höger eller vänster ska inte spela så stor roll om man är landslagsback. Eller vilka man spelar med.

– Jag tycker dom här är så pass skickliga och det finns både den offensiva kraften, defensiva pondusen och en enkelhet. Backspel ska vara funktionellt och enkelt. Då är det som allra bäst.

Sverige går för en plats i OS

Forwards: Josefin Bouveng, Lisa Johansson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik, Lina Ljungblom, Wilma Sundin, Lova Blom, Thea Johansson, Elin Svensson, Hilda Svensson, Ebba Hedqvist, Mira Hallin.



Hur är statusen på Lina Ljungblom då hon nu klivit in i PWHL?

– Lina mår bra. Trivs som tusan. Hon och Anna (Kjellbin) bor ihop och jag såg Montréal mot Minnesota i Denver.

– Nu är det en prövning för henne. I SDHL kunde hon ibland göra mål av ren vana. Det gör hon inte där borta. Det kan vara ett ben eller klubba emellan, allt går fortare…

– Lina Ljungblom är som när man ska fräsa bort en stubbe.

Lina Ljungblom. Foto: Ronnie Rönnkvist

Finns det sådana verktyg?

– Det måste finnas. Jag har försökt ta bort en stubbe på landet och det går inte annars, skrattar Ulf Lundberg och fortsätter:

– Återigen, det är hennes absoluta uppsida och varumärke. Sedan vill vi också att hon ska göra mål, komma till skott snabbare och allt det där. Grovgörat, respektlösheten och stubbfräseriet är hennes absoluta uppsidor.



Ni vill såklart vinna kvalet, men vilka förväntningar har du på lagets prestation?

– Det är prestationen vi tittar på och den vi delar upp i flera delar så vi verkligen är här och nu.

– Hur gravallvarligt är det med ett OS-kval? Lyft blicken och se vad som händer i världen. Det är en ynnest få spela på hemmaplan. Dessutom har vi en bra chans att gå till OS, så den möjligheten ska vi ta, avslutar Ulf Lundberg som inte fått några återbud till OS-kvalet.