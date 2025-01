Kritiken mot Oskarshamn: ”Landar i knät på ledningen”

Fredrik Söderström menar att han inte är ute efter tränarjobbet i IK Oskarshamn.

För hockeysverige.se ger han nu sin syn på sparkningen av Björn Karlsson – och den turbulensen hösten.

– Det som man riskerar med det här är inte här och nu, säger TV4-experten.

Fredrik Söderström. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

När IK Oskarshamn gav Björn Karlsson uppdraget att lyfta upp klubben till SHL igen var det många som höjde på ögonbrynen. Nio månader senare har den allsvenska klubben valt att gå skilda vägar med huvudtränaren. Detta efter fem förluster på de sju senaste matcherna.



– Jag har nästan gått och väntat på det här, och då över lite längre tid. Han blev kastad till vargarna, säger experten Johan Tornberg kritiskt i TV4 Hockey-podden strax efter beskedet.



När hockeysverige.se sedan når Tornbergs kollega – OCH tidigare IKO-tränaren, Fredrik Söderström är resonemanget snarlikt.



– Jade hade Björn Karlsson som spelare under en tid i Oskarshamn. Det är en klok och mycket bra människa på alla tänkbara sätt, men rent generellt är erfarenhet viktigt. Nu blev det där en vänskaplig lösning genom Oscar Alsenfelt (tidigare sportchefen) som är god vän med Björn. Jag tror att många kunde räkna ut att när Oscar försvann så var Björns livlina borta, säger Söderström.



TV4-experten menar att tanken från Alsenfelt var god, men att Karlssons erfarenhet kanske var för liten för att få det att fungera – även om Söderström själv var i en liknande sits när han klev in i klubben som huvudtränare 2011.



– Om jag skulle kliva in som sportchef eller tränare någonstans framöver så skulle jag vara väldigt noga med vilka människor jag ska jobba med. Inte för att man ska hålla varandra om ryggen, utan för att man ska kunna ge varandra ett förtroende. Grundtänket där var bra, men man ska komma ihåg att det var en helt grön Oscar Alsenfelt, och det var en väldigt grön tränare som dessutom fick en stab med (Johannes) Salmonsson som kom direkt från isen och (Albin) Blomqvist som varit fystränare. Den där sammansättningen reagerade jag på direkt, säger Söderström och fortsätter om sin egna erfarenhet:

– När jag kom till Oskarshamn för ett gäng år sedan så var jag inte heller allt för erfaren, men jag hade säkerligen tio år som tränare så jag förstod vad jag gav mig in på. Det tror jag inte alltid att gröna tränare gör. Det har ju också skett en slags förändring rent generellt, att idag är det väldigt mycket fokus på att du ska ha en briljant spelidé snarare än att ledarskapet måste ta plats. Jag tycker att det här är en påminnelse om hur betydelsefullt ledarskapet är.

Kritisk mot ledningen: ”Inte alls bra för klubbens trovärdighet”

Experten menar att fingerat kanske snarare ska peka mot styrelsen än den nu sparkade tränaren, Björn Karlsson.



– Jag tycker att det här landar i knät på ledningen i Oskarshamn, det vill säga styrelse, klubbdirektör. Det var de som gjorde en del anmärkningsvärda val – tillsammans med att man gick ut stenhårt och sa ”vi ska tillbaka” för att på något sätt attrahera sponsorer och partners. Då fanns det ett hopp över sommaren.

– Jag var på plats på premiären och känner mycket folk i Oskarshamn. Alla var eld och lågor, att det här var en fråga om tid. Jag vet att jag och mina kollegor satte frågetecken kring det där ganska tidigt. Det där gick snett från början och nu ser vi konsekvenserna av det.



För Oskarshamn innebär detta att man nu har tappat sin sportchef (Alsenfelt till Malmö) och sparkat sin tränare inom loppet av en månad. ”Bra att han kan få in sin egen gubbe” tänker säkert många, men Söderström höjer ett varningens finger.



– När jag kom till Oskarshamn 2011 hade man haft ett antal år med den här omsättningen. Man sparkade tränare och sportchefer till höger och vänster, man hade ordförande som kom och gick. Det skapar noll trovärdighet i en mindre stad som Oskarshamn, säger han och fortsätter:

– Jag var ju också en bra och en dålig tränare under mina sex år, men tack vare att jag hade vettigt folk runt mig så hade man ett tålamod, vilket byggde upp trovärdigheten. Det som man riskerar med det här (som händer 2025) är inte här och nu, utan längre fram. Det må så vara att Björn kanske inte var rätt man på rätt plats just nu, det är jag beredd att säga, men för klubbens trovärdighet för är inte det här bra alls.



Söderström ställer sig, på samma tema, kritisk till hur nye sportchefen, Arsi Piispanen, mötte upp 04.00 under måndagsmorgonen för att ge Karlsson beskedet.



– Jag tycker kanske att det blir ett visst poserande när man möter upp spelarbussen klockan fyra på morgon för att framföra beslutet. Jag har så väldigt svårt att se vad som skulle vara problemet att vänta till imorgon förmiddag exempelvis. På ett mänskligt plan så uppskattar jag raka, ärliga människor såklart, men jag kan också ha förståelse för ett visst mått av omdöme som gör att man faktiskt väntar till att tidpunkten är rätt.

Arsi Piispanen, Carter Camper och Björn Karlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Vägen Oskarshamn inte ska gå: ”Blir Ferdinand på julafton”

Vad är det man behöver i en ny tränare?

– Jag vet att under mina år i Oskarshamn så kunde jag få kritik med jämna mellanrum för att jag bara stod där. Det finns en vanföreställning om att en bra tränare lever rövare, han hoppar upp och ner på bänken, han slår sönder taktiktavlor, han skriker på domare. Jag kan förstå att man går dit när man tänker att ” fan gör någonting då”. Det blir Ferdinand på julafton, ”sitt inte bara där under korkeken”, men frågar du spelare så tror jag inte man är särskilt intresserad av att ha en galning i båset.

– Titta på Roger Melin som har kommit in i AIK. Han ser ut som att han går på lugnande tabletter när han står i båset – och har alltid gjort. Jag tror att man ska vara försiktig med att det är det man ska in med. Det är ett vansinnigt viktigt beslut. Man ska vara oerhört säker på sin sak om man ska ta någon som man ger ytterligare tid än den här säsongen ut.



Det har pratats mycket om ändrade förväntningar tidigare. Vad ska man ha för förväntningar nu?

– För mig har det varit ganska tydligt en längre tid att det handlar om fyra lag. Sen är jag vidöppen för att det kommer att spöka. Oskarshamns kapacitet är ju klart bättre än vad man presterar just nu, men med tanke på att man pratar, som jag har uppfattat det, ganska ofta om att man har bra med pengar så tycker jag inte att man har gjort rätt investeringar i att bygga truppen.

– Även om man sitter på pengar så är marknaden nu väldigt begränsad. Jag gillar målvakten som kommit in och det är möjligt att Arsi Piispanen har sina kontakter nu, men jag har svårt att se att de ska kunna ta sig till en final.



När det gäller vem som borde ta över har Söderström inget direkt svar, förutom att han själv inte är aktuell.



– Jag såg att det spekulerades i någon media här på förmiddagen på lite namn. Jag såg att Klas Östman var ett sånt namn. Jag har svårt att se att Klas överger 28 månadslöner i Linköping och en SHL-nivå. Det handlar ju mer om att vem är beredd att gå in i det här läget i Oskarshamn. För om förväntningarna är att gå upp, då tror jag inte man ger sig själv en möjlighet som tränare att göra ett gott jobb.

– Jag är nyfiken till att börja med, vad är det man söker en tränare till? Är det för att det ska stabiliseras? Är det för att man ska få en trevlig vår, eller ska man gå upp? Det avgör lite grann vilken tränare som ska in. Jag har inget namn som jag sitter på som jag tror är intressant. Jag gissar att Piispanen och gänget jagar kandidater.



Kan Björn Karlsson vara något för Vimmerby nu?

– Jag vet inte. Det hade ju varit modigt, det skulle jag säga. Jag kan också understryka att Björn Karlsson har gjort ett väldigt gott intryck på mig. De jag har pratat med under resans gång här, före han hamnade i Oskarshamn, och även under hösten, bekräftade att han har ett bra taktiskt öga. Det är en sympatisk och väldigt klok person, men jag tror att han tog sig vatten över huvudet. Eller det blev så med det här uppdraget. Han har säkert en fin framtid som tränare.

– Det jag och många tränare vet är att det inte bara är sötebrödsdagar. Det är inte bara bra betalt och högprofilerade jobb. Det skadar inte att tugga sig genom systemet. Det vill säga jobba på en lägre nivå, jobba med juniorer, få den där utbildningen och resan, precis som vi vill att spelare ska ha. Det brukar göra tränare gott, avslutar Söderström.