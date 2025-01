Söderström: ”Förvånande att de inte har använt mig”

Fredrik Söderström backar återigen när hans namn nämns kring IK Oskarshamn.

För hockeysverige.se berättar TV4-experten att han inte jagar jobbet som Björn Karlsson ersättare.

– Jag understryker att jag inte är ute efter det jobbet på något sätt, säger den tidigare tränaren.

Fredrik Söderström. Foto. Bildbyrån (montage).

– Kanske inte helt överraskande med tanke på resultaten som varit. Jag såg matchen igår mot Östersund och fick en känsla av att det är ett prekärt läge. Den samlade bilden av att det har varit en ganska turbulent tid i Oskarshamn, från att man trillar ur fram till idag, så kanske det är inte helt förvånande, men som gammal Oskarshamnare så svider det. Jag känner så mycket folk där nere som förtjänar att må bättre än de gör just nu.



Så låter det när Fredrik Söderström lyfter på luren under måndagen – en förmiddag efter att Oskarshamn meddelat att man sparkar huvudtränaren, Björn Karlsson.



47-åringen, med en bakgrund som tränare i just IKO, jobbar i dagsläget som expert på TV4, men fick redan i december svara på frågor kring en potentiell ersättare till Oscar Alsenfelt. Nu står klubben återigen med en ledig tjänst medan Söderströms telefon surrar.



– Det finns ju en koppling som är naturlig när det händer något. Sportchefsfrågan var på tapeten, nu är det tränarfrågan. Jag förstår att folk gör den kopplingen. Jag har haft ett och annat samtal och meddelande under hösten där man sagt ”nu är det väl dags”. Alldeles oavsett hur jag försöker parera det där så blir det lite fel, säger Söderström när hockeysverige.se når honom.



Även om Söderström var tränare i klubben så sent som 2017 menar han att det inte finns någon formell koppling till IK Oskarshamn.



– Jag pratar inte med någon i den sportsliga ledningen eller så. Jag sitter inte med nämnvärt mycket mer vetskap än andra. Men det är klart det hör av sig folk idag. Dels de som vill veta vad jag tycker och dels de som säger ”aha, är det dags nu?”. Jag börjar bli van vid det där, berättar han.



…är det dags nu?

– Nej det är det inte. Jag ska vara uppriktig och säga att jag inte pratat med Oskarshamn vare sig det gäller sportchefspositionen eller tränarjobbet. Det har jag heller inte förväntat mig. Det är inte så att jag sitter och tänker ”nu ska jag in i det här”. Jag har legat ganska lågt i mina signaler om att kliva på ett jobb. Jag utesluter inte att jag kommer göra det, men det är absolut inget jag krattar för.

Förvåningen: ”Den dagen jag sitter i en beslutande position…”

Samtidigt finns det en hel del kunskap hos TV4-experten som hade sitt senaste uppdrag i EHC Olten 2020/21. Kunskap som han medger att han är förvånad över att klubben inte har använt tidigare i jakten på personal.



– De har säkert sina namn och idéer. Det jag kan tycka är lite förvånande, som jag inte har sagt högt förut, är att de inte har använt mig för att se över marknaden. Jag tänker att jag har dels sex år som tränare i Oskarshamn och dels jobbat oerhört tätt med ligan de senaste fyra åren. Jag känner de flesta och jag har klar uppfattning av vilka som är lämpade på vilken plats och position, säger Söderström och fortsätter:

– Det låter kanske förmätet av mig, de har säkert vad de tycker är bättre kontakter, men den dagen jag sitter i en beslutande position för en klubb så skulle jag vara noga med att ta hjälp av folk som faktiskt har koll.



En längre intervju med Fredrik Söderström kommer på hockeysverige.se.