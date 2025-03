Då: Petad – nu: Hjälte: ”Jag är tillbaka nu”

I match ett mot Björklöven var Albert Sjöberg petat från AIK-laget.

Idag, när AIK behövde det som mest, avgjorde 22-åringen med ett solomål.

– När man väl får chansen gäller det att ta den, säger hjälten till hockeysverige.se efter 4–2-matchen.

Albert Sjöberg. Foto: Bildbyrån och TV4.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Petad i första slutspelsmatchen, fyra minuters spel i andra.



När AIK hade kniven mot strupen inför första kvartsfinalmötet på Hovet var det den inlånade 22-åringen, Albert Sjöberg, som klev fram.



Malmö-forwarden hade fått pucken till sig vid den egna tekningscirkeln och skrinnade hela vägen in framför Björklövens mål. Plötsligt var 3–2-målet inne för AIK – med tio minuter kvar att spela.



– Det är så läckert. Man ser, här har han redan bestämt sig att ”här ska jag göra något bra”. Han bryter in, håller i pucken, och bara gräver upp det där backhand-skottet. Det där är en jättefin individuell prestation, säger TV4:s expert Per Svartvadet i sändningen.



Daniel Muzito Bagenda spikade sedan vinsten med 4–2 i tom bur och Sjöberg fick ställa sig och skriva autografer som matchvinnare.



– Det är superkul. När man väl får chansen gäller det att ta den. Det var kul, säger Albert Sjöberg till hockeysverige.se och fortsätter om sitt vara eller icke vara i laget:

– Jag har snackat med Roger (Melin) flera gånger, både innan första matchen och innan andra. Vi snackar om lite allt möjligt. När jag fick veta att jag skulle få chansen var det bara att gå ut och köra, göra mitt bästa och använda min attack. Det är tråkigt att sitta och kolla på. Man vill ju hjälpa laget hela tiden. Idag fick jag göra det, det var kul.



Vad säger du om målet?

– Jag såg bara lite snabbt, men inte helt i efterhand. Det var en jäkla skön känsla att se den gå in och se alla fansen jubla. Det var grymt kul.



Hur viktigt var det här?

– Vi vet att vi är ett jäkligt bra lag. Den här vinsten var viktig för att bevisa det för oss själva igen. Det är jäkligt skönt att vinna, säger Sjöberg och fortsätter om vändningen från 0–2:

– Någonstans visste vi att vi har ishockeyn för att vända det. Det var bara att tugga och fortsätta spela vårt spel. Det är jätteviktigt. Nu kommer vi in med en bra känsla inför söndagens match också.



Den unge forwarden, född 2003, fick även betala vinsten med en rejält svullen läpp efter en smäll från Lövens Cronholm.



– Jag åkte på en liten smäll där och fick lite blod i läpparna, eller botox, skratt Sjöberg och fortsätter:

– Tänderna klarade sig. Det var det första jag satt och kollade i båset. Det är bara kött.

Svaret om framtiden: ”Absolut”

I slutändan landade Sjöberg på 8.50 spelade minuter. En rätt vanlig siffra sedan han anslöt från Malmö i oktober.



– Jag tycker att jag har spelat bättre och bättre under hela säsongen. Jag har äntligen fått tillbaka lite självförtroende och allt sånt, det är jätteviktigt. Jag är tillbaka riktigt bra nu, kroppen känns bra, så det är bara kul att spela.



Hur viktig har den här tiden i AIK varit för dig?

– Det är jätteviktigt. Jag har haft en bra dialog med tränarna, men det är en process att ta sig tillbaka och få tillbaka självförtroendet. Jag tycker att det har känts jättebra och jag tycker att jag tagit jättekliv hela tiden. Det är alltid kul att komma hit. Det är skitkul



Sjöberg har en bakgrund i Södertälje och värvades av Malmö 2023, men efter en tung inledning på andra året i klubben kom lånet till AIK.



– Det är så det är ibland. Det är tråkigt, men samtidigt är jag jäkligt glad för att jag fick komma hit och spela mycket här, säger Sjöberg.



Nu har du ett kontrakt som går ut efter säsongen, hur går tankarna kring det?

– Just nu försöker jag att inte fokusera på det alls faktiskt. Det får man ta när säsongen är över.



Har du pratat något med AIK?

– Jag vet inte… inte själv. Det är agentens jobb isåfall.



Hade du kunnat tänka dig att fortsätta här?

– Absolut. Vi får se.