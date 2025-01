Från doldis till landslagsback: ”Det var ’pang-bom'”

På några år har Selma Tyreskog gått från en doldis till landslagsmässig back i SDHL.

För en månad sedan fick Djurgårdsbacken göra debut med Damkronorna.

– Att jag fick komma med var väl också ett bevis på att jag gjort något bra, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

Selma Tyreskog fick göra landslagsdebut förra månaden. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

TYRESÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)



För bara någon säsong sedan var det inte många som pratade om Selma Tyreskog som en av SDHL:s bästa backar. Men utvecklingskurvan har pekat rakt uppåt och när Ulf Lundberg fick några återbud till Damkronornas landslagsturnering i Finland ringde han 21-åringen från Järfälla.

– När han ringde mig blev jag lite chockad. Jag visste att jag var reserv, men jag tänkte att vissa andra nog skulle gå före mig, berättar Selma Tyreskog då vi ses på ett café i Tyresö Centrum för en intervju.

– Efter skadebeskedet ringde Uffe, ”Vill du komma med till Finland”. Jag blev såklart glad eftersom det här bara vara andra gången jag varit reserv. Att jag fick komma med var väl också ett bevis på att jag gjort något bra.

Fanns det ändå en tanke någonstans att du kunde komma med i och med att du var reserv?

– Ja, att jag kunde bli inringd om någon blev skadad eller vid sjukdom. Det var redan reserver inkallade och då tänkte jag nog att det inte var så stor chans att jag också skulle komma med.

Hur var det att kliva in i den miljön?

– Det var ’pang-bom’ och direkt match mot Kanada. Jag kom en timme innan samlingen. Upp på hotellrummet, äta lunch och sedan dra till arenan.

– Jag tror att det var bra för mig att komma in i det direkt och hinna inte tänka så mycket.

”Försökte bara vara i nuet”

Fick du mycket speltid i matcherna?

– Jag tror att det pendlade mellan fyra och elva minuter. Noll minuter vill man inte ha så det var bättre än det i alla fall.

Hur var omställningen natt spela mot Kanada som är en av världens bästa nationer?

– Kanada hade inte sitt bästa lag, men det gick fort. En redig omställning. SDHL går också fort, men det här var på en ny nivå.

– Det var kul och såklart en ära. Jag försökte bara vara i nuet, njuta av att vara i Finland och spela för landslaget.

Det är OS–kval och VM framöver, finns det tankar hos dig att redan nu komma med dit?

– Både och. Jag vill tro på det såklart, att jag vill vara där. Samtidigt finns det många skickliga backar i Sverige.

Selma Tyreskog.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Gick i sin storebrors fotspår

Hockeyn kom in i Selma Tyreskogs liv ute i Järfälla tack vare hennes bror, Alexander, som också spelar hockey.

– Jag satt på läktaren och tittade på honom då jag var liten och ”Det där vill jag också göra när jag blir stor”, så jag började jag spela med Järfällas 03:or.

– Alexander är tio år äldre än jag och har betytt jättemycket för mig. Han är anledningen till att jag fortfarande spelar hockey. Hans åsikt betyder allt för mig. Om han tycker att jag gjort en bra match blir jag extra glad.

Följer han dig då du spelar matcher?

– Ja, han försöker kolla så gott det går. Nu har han två barn, men jag brukar skriva till honom att han ska kolla när jag har match.

När gjorde du valet att satsa på hockeyn?

– Jag tror att det var när jag skulle välja gymnasiet. Då fick man välja fyra olika alternativ. Det var då jag egentligen började fatta att man kunde komma någon vart som tjej.

– Innan hade det mer varit ”Jag ska komma till NHL”. När jag sökte valde jag Djurgården, Leksand, Linköping och ett till. Jag trodde inte att jag skulle komma in i Djurgården. När jag såg att Lova (Blom), Maria (Lindberg), ”Jullan” (Julia Tärnblom) och Ida (Boman), som är större namn än jag kom in… Jag var ju liksom varit ingen.

– När jag sedan kom in i Djurgården kände jag att jag nog var duktig ändå. Det var också då jag egentligen fattade att jag kunde satsa på hockeyn.

Spelade med killar under ungdomsåren

Säsongen 2018/19 spelade Selma Tyreskog och Ida Boman med Sollentunas U16-killar.

– Det var kul. Jag fick en tackling första träningen som satt ganska fint, säger Selma Tyreskog med ett skratt och fortsätter:

– Ida och jag hittade varandra då vi spelade Stålbucklan. Jag visste inte vart jag skulle spela eftersom Järfällas 03 och 04:or splittrades. Då sa Ida ”Kom och provträna med oss”.

– Att spela med killarna är något jag fortfarande saknar. Första året med Djurgården hade vi hockeygymnasium med killar. Bara det här att få tävla med dom varje dag. Det är såklart hårt att tävla mot tjejer, men jag tror att det blev en annan grej med killarna. Att jag då fick ha kvar det en säsong till när jag samtidigt visste att det en dag skulle försvinna.

– Jag har alltid blivit bra bemött av killarna. Dom har varit jätteschyssta mot mig både i Järfälla och Sollentuna.

Ida Boman.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Inför säsongen 2019/20 valde hon att skriva på för Djurgården.

– Ida blev antagen direkt då hon sökte till Djurgårdens hockeygymnasium. Jag och ”Jullan” fick åka dit prova. Både jag och ”Jullan” tyckte det var bra. Sedan ringde ”KG” (Stoppel) och sa:

–”Selma, du har blivit antagen”.

– ”Va, har jag?”

”Jag har tagit stora kliv”

Selma Tyreskog är nu inne på sin sjätte säsong i Djurgården.

– Tiden i Djurgården har varit upp och ner. Första säsongen spelade jag mycket med Haninge. Det gjorde mig jättegott att spela där. I Haninge fick jag verkligen självförtroende. Jag gjorde poäng och mål där samtidigt som jag inte fick spela så mycket med Djurgården, vilket ändå någonstans var lite väntat.

Hur har du utvecklats som spelare sedan du kom till Djurgården?

– Jag tror att jag blivit lite mer självsäker under mina år i Djurgården. Lite att jag vågar mer.

– Första säsongerna var jag ganska rädd för att göra fel. Hur skulle jag komma in i gruppen? Vem är jag? Hur kommer jag passa in? Vilken roll ska jag ta?

– Med åren har jag fått mer förtroende, vilket gjort att jag sett att dom tror på mig. Jag vågar lita på att jag faktiskt är bra och kan spela hockey.

Den har säsongen har det blivit ett mål och totalt sex poäng på 28 matcher för 21-åriga djurgårdsbacken.

– Säsongen har gått upp och ner, men jag tycker att jag tagit stora kliv från förra säsongen. Jag tycker att jag utvecklat mitt offensiva spel även fast poängen inte riktigt rullat in.

– Defensiven har jag väldigt bra, men jag har utvecklat det här med att ta fram pucken, ta mer skott och ta för mig i det offensiva.

Selma Tyreskog.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Drömmer om PWHL

Hur ser du på lagets prestation?

– Jag tror att vi har förvånat experterna eftersom dom tippat att vi ska komma åtta eller nia. Ganska lågt, men nu ligger vi sjua.

– Vi har presterat upp och ner, men ändå bra, tycker jag, till och från. Det är målproduktionen som just nu är svagast.

Om du blickar framåt, lockar spel i PWHL?

– Klart att det lockar, men kanske inte just nu. Jag är fortfarande ung. Även om det finns flera unga spelare i den ligan att har jag fortfarande mycket erfarenhet att bygga. Det är absolut ett yrke jag verkligen skulle vilja ha.

Vad tror det betyder för svensk hockey att PWHL startat upp?

– Mycket. När jag var liten trodde jag att jag skulle komma till NHL. Nu finns PWHL och det är faktiskt NHL fast för tjejer. Det är vad jag drömt om sedan jag var liten, fast jag då inte visste att det skulle komma, avslutar Selma Tyreskog.