Peter Andersson har tagit över Västerås. Nu ska tränarprofilen föra klubben ur en svår tid – och återetablera Västerås i toppen av Hockeyallsvenskan.

– Klart att det finns mycket att göra, men jag är övertygad att potentialen finns, säger 59-åringen till Hockeysverige.se.

Peter Andersson har tagit över huvudansvaret i Västerås.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Västerås har valt att, efter några svaga säsonger, satsa på ett säkert kort när det kommer till tränarsidan, Peter Andersson. Senaste säsongerna har han varit assisterande coach i Lausanne, men innan det också jobbat för bland andra Brynäs, Malmö, Lugano och Örebro.



– Jag har varit några år i Schweiz nu, vilket har varit väldigt roligt och har trivts bra med det jag har gjort. Varit i en bra miljö och jobbat tight med Geoff Ward som har en lång erfarenhet av NHL, berättar Peter Andersson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Samtidigt som jag säger så har det varit en lite annorlunda roll för mig mot vad jag gjort tidigare i och med att jag i stort sett alltid varit headcoach. Nu var jag mer en assisterande coach. Jag tog ett steg tillbaka, kollade och tog intryck. Inte bara av honom utan även av coacher vi hade där från andra länder. Man är aldrig fullärd och vill hela tiden lära sig mer grejer.



Hur blev då Västerås aktuellt?

– Jag har mer och mer längtat tillbaka till att försöka hitta ett headcoach-jobb som passar mig och jag vill göra.

– För ungefär ett år sedan träffade jag Niklas (Johansson). Vi känner varandra sedan tidigare. När vi träffades pratade vi en del samtidigt som jag var nyfiken på att veta vad som händer i Västerås. ”Varför lyfter det inte?”

– Det kändes som att det varit struligt där under några år, vilket vi pratade om. Sedan har den här dialogen vuxit, vuxit och vuxit under säsongen.

–Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt i Lausanne samtidigt som dom ville förlänga. Jag kom till att jag måste bestämma mig och pratade då mer och mer med Niklas. På den vägen är det. Vi tog beslutet att flytta hem och jag började jobba för Västerås. Det är mycket att ta tag i där och det blir som en nystart igen.

Peter Andersson om Västerås: ”En väldig potential”

I vad ligger utmaningen som du ser det?

– För mig har Västerås en väldig potential att på sikt bli något bra. Vad det innebär får vi väl se.

– Klart att en stad som Västerås skulle kunna spela i SHL om man ser till storleken på staden, sponsorer och publikintäkter. Även arenan skulle säkert hålla för SHL.

– Nu är Västerås en bra bit därifrån och vi ska inte prata i dom termerna ännu. Potentialen finns och den lockar mig att försöka bygga upp något bra där på sikt. Jag har jobbat lite så tidigare och känner mig rätt bekväm med den situationen. Där av den utmaningen med Västerås.

Det har varit en blytung tid för Västerås. Foto: Bildbyrån.

Lite så var väl utmaningen även då du klev in i Brynäs, att du skulle vara med och bygga upp något nytt även där?

– Ja, så var det. Framför allt var det så i Örebro där det var Division 1 och sedan Hockeyallsvenskan under några år. Vi hade någon tiondeplats, men sedan blev det bättre och bättre.

– Jag tror att Västerås kan göra något liknande, bli ett riktigt stabilt allsvenskt lag och ett topplag på sikt. Är du ett topplag på sikt, som exempelvis Björklöven och något lag ytterligare, kommer du till slut ha chansen att gå upp. Du måste först hamna där innan man pratar i dom ternerna.

– Om vi ska vara ärliga har Västerås i stort sett varit närmare play-out än play-in under en tid. Klart att det finns mycket att göra, men jag är övertygad att potentialen finns.

”Den här resan har Västerås framför sig”

När hockeysverige.se träffade Niklas Johansson för några veckor sedan saknade han tålamodet bland folket i Västerås, är du själv rädd för att man ser att Peter Andersson ska göra ett ”quick fix” och göra VIK till ett topplag direkt?

– Det är upp till oss att förklara vilken plan vi har. Klart att alla har ett önsketänkande att vi ska bli ett topplag, men vi som är i branschen vet att om du varit tia och haft knackiga säsonger, det har inte bara varit så en säsong, hoppar upp och blir ett topplag, att det inte fungerar så.

– Du måste jobba dig den vägen upp. Bygga upp en trovärdighet, identitet, ett sätt att spela och träna på. Så har andra lag gjort. I SHL har du bland annat Växjö, Örebro och Skellefteå som gjort den här långa resan och är jättebra idag. Den här resan har Västerås framför sig.



Är nycken till ett framgångsrikt Västerås tålamod?

– Ja, du behöver ha ett visst mått av tålamod. Men också att lägga korten på bordet och visa situationen vi är i. ”Vi ska göra en omstart och sedan jobba oss framåt. Det kan ta tid”.

– Så enkelt är det. Om du ska bygga ett hus så gör du inte det på två veckor. Du måste först se till att först grunden är stabil innan du börjar jobba med andra sakerna. Jag hoppas att tålamodet finns där. Ju bättre tålamod vi har desto bättre kommer det bli på sikt, avslutar Peter Andersson.