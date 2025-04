Så ser DIF-planen ut för Gidlöf: ”Trygg i det”

Efter en lång tid av spekulationer är Marcus Gidlöf på plats i Stockholm.

Nu väntar ett finalderby med Djurgården där 19-åringen kan kastas in mellan stolparna.

– Det är sjukt inspirerande och ska bli väldigt kul, säger målvakten till hockeysverige.se.

Marcus Gidlöf, Hugo Hävelid och Viktor Andrén. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Leksand tog sig inte vidare till slutspelet i SHL och slogs ut i JSM-semifinalen av Skellefteå. Trots det är inte målvaktstalangen, Marcus Gidlöf, säsong över. Idag anlände han till Stockholm för att förlänga säsongen med spel för Djurgården. Gidlöf kommer från en lång säsong där han även spelat Junior-VM, men speciellt sliten känner han sig inte.



– Kroppen mår bra tycker jag. Efter jul har jag fått mycket tid mellan allting, att landa och återhämta mig, berättar Marcus Gidlöf då hockeysverige.se träffar honom på Globe Hotel invid Avici Arena för en intervju.

– Jag känner mig i bra form och sedan vi spelade klart med J20 har jag egentligen bara vilat eftersom jag inte vetat om Djurgården velat ha hit mig tidigt eller inte.

– Egentligen har jag bara varit på en liten vilofas nu, men kroppens känns bra och det här ska bli kul.



Det har också snackats ett tag om att 19-åringen från Falun skulle fylla på Djurgårdens målvaktstrupp då säsongen tog slut.



– Jag kommer ihåg att vi var i Linköping och spelade borta med A-laget. Någonstans där hörde Djurgården av sig och vi körde på det.

– Sedan har jag egentligen inte hört så mycket mer. Jag hörde någon gång att dom ville ha hit mig för att komma in i gruppen. Då var Djurgården inne i två rätt tuffa matcher mot Södertälje som man behövde vinna.

– Vi avvaktade lite då. Sedan hörde (Niklas) Wikegård av sig igår, söndags. Det är egentligen vad jag hört och det har inte varit så mycket mer än så.



Har New York Islanders påverkat att du ska avsluta säsongen i Djurgården?

– Nej, ingenting. Det var länge sedan jag pratade med Islanders. Jag tror det var en liten snutt efter det att vi hade åkt ut. Dom ser det nog också det här som en bra erfarenhet för mig.



Hur ställer du dig själv till att få den här möjligheten att vara med ett lag som ska spela Hockeyallsvenska finalen?

– Det är sjukt inspirerande och ska bli väldigt kul. Grymma erfarenheter som jag kan plocka med mig hem till Leksand för att bli en bättre målvakt till nästa säsong och framöver.

– Att komma in i det här derbyt och en final i Hockeyallsvenskan ser jag bara glatt på.

Så ser planen ut: ”Dag för dag”

Redan idag var Marcus Gidlöf på is för första gången med Djurgården.



– Det var kul och kändes bättre än vad jag hade förväntat mig efter att inte varit på is under lite mindre än en vecka. Sjukt skoj att få köra i gång igen.



Var du nervös?

– Det var rätt lugnt idag. Samtidigt var det inte många på isen heller utan vi hade mest målvaktstid idag. Vi får se imorgon när det är full lagträning.



Hur blev du mottagen av nya målvaktskollegorna Hugo Hävelid och Viktor Andrén?

– Som av alla andra grabbar i laget, att dom kom fram, hälsade och pratade lite. Jag känner mig väldigt välkommen här i föreningen. Även alla ledare och dom runt om har kommit fram.

– Det har varit jättetrevligt snack med alla och jag känner mig redan som en i laget.



Vilken blir din roll i den här målvaktstrion?

– Jag känner att jag vill komma in och sprida en go energi. Verkligen försöka vara positiv hela tiden. Om det är något dom vill att jag ska göra så kommer jag försöka göra det så det känns bra för andra målvakterna. Om jag kommer får chans att lira, att då få samma stöttning.

– Egentligen bara vara där och visa att jag verkligen vill vara där närmsta en eller två veckorna. Göra det fullt ut och visa att jag är så pass professionell att jag kan komma från en annan klubb och bara köra på här nu.



Är det sagt att du ska vara trea eller vad är planen?

– Vi kommer mest ta det dag för dag. Se lite hur formen kommer vara nu när jag inte varit på is på ett tag. Sedan får vi ta det därifrån.

Marcus Gidlöf möter hockeysverige på Globe Hotel. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det blir såklart en speciell situation för Marcus Gidlöf då han kommer in i ett lag som fungerat under hela säsongen och nu ska spela final om att gå upp till SHL. Och då dessutom konkurrera om målvaktsjobbet med Hugo Hävelid och Viktor Andrén.



– Egentligen är det bara kul. Det är som när man åker i väg med ett landslag där man sätter ihop en grupp lite snabbt.

– Samma sak här, att jag ska in, lära känna killarna och sedan är det konkurrens som gäller. Om jag ska få spela måste jag visa att jag vill det också. Jag känner mig trygg i det samtidigt som Hävelid och Andrén är två jättebra människor att jobba med, så det känns jättetryggt.

”Det första Wikegård sa till mig var…”

Hur mycket har du följt Djurgården under säsongen?

– Det har varit mer nu mot slutspelet jag har kollat lite, men inte så mycket under säsongen. Av det jag har sett är Djurgården ett bra, skickligt och offensivt lag. Det ser ut att vara en fullt fungerande grupp med spetsar på alla håll. Från lite äldre spelarna till dom yngre. Ett spännande lag.



Handen på hjärtat, hur mycket hockey ser du?

– Det är ytterst sällan faktiskt, säger Marcus Gidlöf med ett skratt.



Nu väntar derbyn mot AIK. Inte heller helt vanliga derbyn utan en strid om vilket lag som tar steget upp till SHL kommande säsong.



– Det första Wikegård sa till mig var att det är högt tryck här i staden. Det ska faktiskt bli spännande och coolt fatt få uppleva ett riktigt derby på Hovet.

– Synd att det bara får vara ett lag supportrar på plats och att det inte kunde vara i Globen (Avici Arena). Jag har hört mycket om Hovet när Djurgården spelar så det ska bli mäktigt.



Nästa säsong kan det eventuellt bli att du spelar med Leksand mot Djurgården…

– Då får jag släppa känslorna jag bygger upp nu under dom här två veckorna, men det kommer nog gå bra, avslutar Gidlöf med ett leende.