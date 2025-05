”Jag trodde inte att han skulle komma till VM”

Patric Hörnqvist är en del av Tre Kronors VM-stab.

Han har även tidigare spelat med Sidney Crosby, som ansluter för att förstärka Kanadas trupp i Stockholm.

– Hur många svenskar har under sitt liv chansen att få se Sidney Crosby spela live?, säger Hörnqvist till hockeysverige.se om Crosbys VM-medverkan.

Patric Hörnqvist och Sidney Crosby.

FOTO: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

När hockeysverige.se och OLD SCHOOL HOCKEY träffade Patric Hörnqvist för en intervju om hans karriär hyllade han vännen och hockeyspelaren, Sidney Crosby. Han sa bland annat då:

– Under mina sex år spelade jag ändå halva tiden med Crosby. Då måste du utveckla ditt spel och våga slå den där passen som är lite farlig för får han pucken i mitten med fart löser sig mycket, så jag utvecklade mitt spel och tog det till en ny nivå när jag fick spela med en sådan spelare.

Hur upplevde du Sidney Crosby vid sidan av?

– Han är den bästa personen jag spelat med. En grym människa. Det går inte att var på den nivån han är om du inte är en bra människa. Han är topp tio i hela världen genom alla tider.

– Samma sak med Malkin, men han var mer sluten till vissa spelare. Ryss och lite tillbakadragen. Crosby är kanadensare, var kapten som tog hand om allt medan Malkin såklart var en bra spelare. Visst tog han också hand om människor, men där kom engelskan in som gjorde att han kom lite i skymundan. Där hade Malkin Crosby som gjorde allt snack med media, så varför skulle han lägga energi på det? Om det verkligen behövdes backade såklart Malkin alltid upp alla.

Patric Hörnqvist och Sidney Crosby blev även tajta vid sidan av isen.

– Ja, det blev vi absolut. Vi är väldigt tajta, vilket jag är väldigt tacksam för. Inte för vilken hockeyspelare han är utan mer för den person han är. Det fina med honom är hur han beter sig utanför isen.

Sidney Crosby och Patric Hörnqvist vann Stanley Cup tillsammans med Pittsburgh Penguins 2016 och 2017 .

FOTO: Joel Marklund/Bildbyrån

Sidney Crosby klar för VM-spel: ”Håller högsta nivå”

Nu skriver vi alltså VM 2025 och det stod nyligen klart att Crosby kommer till VM.

– Både lite ja och nej faktiskt, svarar Patric Hörnqvist då hockeysverige.se frågar honom om han blev överraskad då Sidney Crosby hade tackat ja till spel under VM i Avicii Arena.

– Han har såklart ett jäkla hockeydriv, älskar sporten och allt det här, men jag trodde inte på förhand att han skulle komma till ett VM om Pittsburgh åkte ut.

– Jag vet att Four Nations och hela den här energin som är runt hockeyn just nu gett en boost. Four Nations var fantastiskt på alla sätt och vis. Nu fylls det på med det här med att han vill spela VM och ett OS.

– Det är speciellt när man sätter på sig sin landslagströja. Spelar ingen roll i vilket land du tillhör, man får en stolthet. Den stoltheten vill han nog känna eftersom han antagligen känner att karriären snart är över. Varför då inte ta vara på alla chanser han får för att, i hans fall, ta på sig Kanadatröjan?

Sidney Crosby och Patric Hörnqvist spelade tillsammans i Pittsburgh under sex säsonger.

FOTO: Joel Marklund/Bildbyrån

Sidney Crosby är idag 37 år, vilken nivå håller han idag som hockeyspelare?

– Högsta!

Håller han samma klass som då han var åldersmässigt i sin ”prime” för några år sedan?

– Klart att man alltid vill ha en Crosby som är 27 eller 29 år, men samtidigt när det kommer till en match i kvartsfinal, semifinal och final då kan han komma upp till den nivån. Det är jag helt säker på.

– Vi kommer få se den bästa hockey Crosby kan i det han har i sig nu och den nivån är väldigt, väldigt hög. Han vet hur man vinner och presterar när matcherna ska avgöras.

Patric Hörnqvist: ”Det kommer bli mycket runt honom i Stockholm”

Vad tror du han kommer tillföra Kanadas lag förutom att han är en förbaskat bra hockeyspelare?

– All rutin och erfarenhet. Det är klyschor, men det är precis det Kanada får in. Också någon att stötta sig mot om det börjar blåsa lite. Någon som även kan tona ner om det börjar gå för bra för laget. Han är en ruggigt bra ledare på så sätt.

Givetvis betyder det mycket för hela turneringen att han kommer till VM.

– Ruggigt mycket. Det kommer bli mycket runt honom i Stockholm. Folk kommer höra om honom och då blir det också mer biljetter sålda. Arrangemanget kommer få ett uppsving när man kommer se honom på isen och framför allt hur han beter sig på isen.

– Hur många svenskar har under sitt liv chansen att få se Sidney Crosby spela live? Jag ska inte spekulera kring hur många år han har kvar som spelare, men det är inte jättemånga.

– Nu är det inte lätt att få biljetter, men att komma över biljetter är en ganska enkel grej för att se en av dom bästa hockeyspelarna i världen en gång.

Det är minst sagt stor uppståndelse kring Sidney Crosby under VM i Stockholm.

FOTO: Maxim Thore/Bildbyrån

Hur mycket kontakt har ni båda?

– Klart att vi har kontakt och jag är jätteglad att han är här. Han älskar hockey och vill ge tillbaka till alla fans i världen.

– Det är superroligt för arrangemanget, men det är också kul att få möta honom. Vi har sprungit på varandra många gånger under karriären och man vill alltid vinna mot sina bästa kompisar, så är det.