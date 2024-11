Trots kritiken – avskräcktes inte av Kanada: “Läser inte Twitter”

Hårt kritiserad i media och av fansen i Vancouver och slutligen utköpt ur kontraktet med Canucks. Trots den omilda behandling Oliver Ekman Larsson upplevde i Kanada tvekade han aldrig när han fick chansen att skriva på för Toronto Maple Leafs i somras.

– Det är många som tycker och tänker. Samtidigt kommer den största pressen alltid från mig själv, säger Ekman Larsson till hockeysverige.se.

Den hårda kritiken under åren i Vancouver Canucks avskräckte inte Oliver Ekman Larsson från att återvända till Kanada för spel i Toronto Maple Leafs. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

2024 har varit revanschens år för Oliver Ekman Larsson.

Inte nog med att han vann Stanley Cup med Florida Panthers i somras. Sedan dess har han hunnit skriva ett lukrativt fyraårsavtal med Toronto Maple Leafs, och tidigare i veckan blev han den 20:e svensken genom tiderna att spela 1 000:e NHL-matcher.

Att det just blev Toronto och Kanada förvånade en del med tanke på hur hans sejour med Vancouver Canucks slutade sommaren 2023. Smålänningen blev då utköpt från de fyra sista åren av sitt kontrakt med klubben, ett utköp som innebar att Canucks betalar honom runt 200 miljoner kronor – för att inte spela för dem.

Innan utköpet hade Ekman Larsson fått utstå en hel del kritik från både media och fans för sitt spel under de två åren i Kanada.

– Gällande Vancouver-tiden… Vi som familj och jag som spelare, vi trivdes skitbra. Jag kände inte av det där så jättemycket, säger Oliver Ekman Larsson till hockeysverige.se apropå kritiken.

– Jag brukar inte läsa Twitter och Instagram och sånt där, jag försöker hålla mig ifrån det. Men det är som alltid i livet, det är många som tycker och tänker och det är fantastiskt att det är så många som bryr sig om och har det drivet för sitt lag och spelarna.

– Samtidigt tror jag att jag alltid haft pressen på mig själv. Den största pressen kommer inifrån. Jag vet när jag spelar bra, jag vet när jag spelar dåligt, så det är väl där man håller fokus när det går upp och ned under en säsong.

Oliver Ekman Larsson om utköpet: “Tar lite på självförtroendet”

Han medger att utköpet från Vancouver Canucks sved desto mer. Men det skapade också en ännu starkare drivkraft att studsa tillbaka och få karriären på rätt köl igen.

– Det är trist när man blir utköpt såklart, det ska jag inte sticka under stolen med, säger Oliver Ekman Larsson. Det tar lite på självförtroendet. Samtidigt kände jag att jag verkligen knöt näven och gjorde allting för att bli hel och frisk och verkligen ta ett steg i min karriär. Även om man har 32 eller 33 år tror jag att man kan utvecklas om man har det drivet. Det kände jag att jag gjorde den sommaren, vilket var viktigt för mig. Jag kom också till en bra situation i Florida som gjorde det enkelt att fokusera på annat och fick vara med i ett fantastiskt lag och vinna en Stanley Cup. Jag tror att allting händer av olika anledningar, på gott och ont.

Oliver Ekman Larsson har fått en fin start i Toronto Maple Leafs. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Att skriva på för Toronto, och spela på en minst lika krävande marknad som i Vancouver, var inget som avskräckte honom när möjligheten uppenbarade sig i somras.

– Jag vet att Toronto har mycket historik och är ett lag som varit med från början. Man har många fans som bryr sig. Men som sagt, återigen tror jag att den största pressen kommer från mig själv. Det är det jag fokuserar på, att hjälpa laget så gott det går. Jag tycker verkligen att vi har väldigt många bra spelare och ett väldigt bra lag som har chansen att göra någonting speciellt. Det var därför jag ville komma hit och fick möjligheten att göra så.

Hoppas på spel i 4 Nations Face-Off: “Ett delmål”

Första tiden med Toronto Maple Leafs har också varit framgångsrik för honom själv. Nye coachen Craig Berube har gett Ekman Larsson stort förtroende med över 21 minuters speltid per match.

– Jag tycker att det har gått jättebra att komma in i gruppen, säger han. Familjen trivs skitbra i Toronto och kommit bra in vid sidan av isen också. Det spelar alltid in och det är alltid enklare när alla trivs och mår bra runt omkring. Det är jag väldigt tacksam över.

– Laget har gjort ett fantastiskt jobb för att välkomna mig. Jag tycker att jag har spelat en väldigt bra hockey inledningsvis. Jag har fått en bra roll och känner mig trygg i den rollen.

“OEL:s” 2024 kan bli en ännu större revansch om han i början av december slår sig in i den svenska truppen till 4 Nations Face-Off. Konkurrensen är otroligt tuff, med tre backar i Victor Hedman, Erik Karlsson och Gustav Forsling som redan är uttagna. Men Ekman Larsson lever på hoppet.

– Det är väl klart att det är ett av delmålen man har, erkänner han. Varje gång man får chansen att dra på sig den tröjan så vill man göra det. Man jobbar för det under säsongen också. Dels att man ska utvecklas och dels att i det här fallet Tre Kronor och Sam (Hallam) vill ha en i laget. Det hoppas jag jättemycket på, självklart. Men sen vet man aldrig, det är många bra spelare och många yngre spelare som gör det fantastiskt bra i NHL.