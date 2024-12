Det saknas i Rangers – enligt “Notan”: “De ser vilsna ut”

Kritik mot stjärnspelare, trejdad kapten och undermåliga resultat.

För hockeysverige.se ger nu experten Mattias Norström sin av kaoset i New York Rangers.

– För mig har Rangers ingen grund att luta sig tillbaka på, säger “Notan” om NHL-laget.

Mattias Norström, Jacob Trouba och Mika Zibanejad. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

New York Rangers har visat en svag form och har endast tre segrar på senaste tio matcherna. Det har kommit en ganska vass kritik mot lagets stjärnspelare, bland andra Mika Zibanejad. Lägg därtill att General Managern Chris Drury trejdat Jacob Trouba till Anaheim.



Mattias Norström har själv spelat i Rangers, men jobbar idag som expert på Viaplay. Han upplever att det idag saknas en struktur i Rangers spel.



– Rangers inledde säsongen bra resultatmässigt, men spelet var inte så bra då heller. Det var inte ”jäklar var Rangers kör, vilket bra system, stark defensiv…” Dom fick ett bra målvaktsspel, vann matcher och rätt folk gjorde poäng, säger Mattias Norström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det brukar jag säga är ett tecken på ett bra lag. Om vi tittar senaste fem, tio åren tillbaka, bästa lagen, till exempel Tampa, var det ”oj, dom spelade inte så bra ikväll, men vann ändå”.

– Tampa kanske gjorde ett mål i powerplay. (Nikita) Kucherov gjorde något individuellt skickligt och (Andrei) Vasilevsky stod på huvudet. Det är ett bra tecken när man dessutom har ett grundsystem att hitta tillbaka till.



När nu inte Rangers vinner matcher längre har dom inget att falla tillbaka på menar Mattias Norström.



– Rangers har inte grunden och strukturen. Då ser till och med (Aretmi) Panarin och Mika (Zibanejad) vilsna ut. Jag tycker att det ser ut som dom inte vet vad de ska göra.

– Dom har säkert talat om att tajta till defensiven. Så såg det ut igår mot Seattle. Rangers ledde med 3-1 efter halva matchen. Rangers har 22 skott. Seattle, som inte är något topplag i ligan, har elva skott på mål. Efter sex och en halv minut ledde Seattle med 4-3. Gjorde sedan 5-3. Sedan blev det en liten upphämtning.

– För mig har Rangers ingen grund att luta sig tillbaka på där man kan säga ”då vi spelar som bäst så spelar vi så här. Vi måste hitta vårt spel”. Så kan många topplag säga. Då vet man också vad deras spel är.

– Tittar vi på Rangers just nu så inledde dom säsongen bra, men var spelet bra? Nej, men dom vann matcher. För mig är det deras stora problem. Vad är Rangers identitet som lag?

“Jag tror inte det stört laget över huvud taget”

Coach för Rangers är rutinerade Peter Laviolette.



– Det är tränarnas ansvar. Laget måste kunna säga antingen att man är starka defensivt och ett kontrings-lag. Eller vi är ett puck-kontrollerande lag och har en sådan backbesättning så att när vi vinner puck slänger vi aldrig i väg den utan går back till back. Precis som Detroit när dom var som bäst. Och på det starka centrar. En center som bär puck.

– Detroit ägde matcherna genom att äga puck. Eftersom dom hade puck hela tiden var dom också starka försvarsmässigt. Las Vegas. Ett starkt defensivt lag. Defensiven går alltid före offensiven och så vidare.

– Om vi sedan frågar oss vad Rangers identitet är ”dom har några toppspelare som är skickliga och en av världens bästa målvakter”. Okej, är det Rangers identitet som lag då? Är det vad Rangers är bra på?

– Det tror jag är Rangers stora problem nu, att vad är dom? Är Rangers ett defensivt lag? Nej. Är dom ett offensivt lag? Dom kan vara det om stjärnorna står i linje, men dom är inte det kväll in och kväll ut. Det är inte så att Rangers bara maler på.

– Igår mot Anaheim såg Rangers till och med skridsko-svaga ut. Det var inget tryck i grejerna.

Chris Kreider och Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån/Geoff Burke.

Vad tror du att det har för betydelse för laget att General Managern, Chris Drury, bjöd ut Jacob Trouba och Chris Kreider till andra klubbar?

– Ingenting. Ryktena har funnits sedan i somras. Inte Kreider kanske, men Trouba. Nu börjar vi komma in i tiderna där det handlar om vem som är säljare och vem är köpare i år. Det har börjat redan nu och Trouba var ett frågetecken redan i somras.

– Kreider, trotjänare som varit där länge med dyrt kontrakt. Samtidigt är inte Mika eller Panarin spelarna du trejdar, men jag tror inte det här har stört laget över huvud taget.

“Kring Mika tycker jag det bara är onödig spekulation”

Mika Zibanejad har haft en tuff säsong och svarat för fem mål och totalt 20 poäng på 26 matcher, men om han skulle må bra av en flytt är inget Mattias Norström vill spekulera kring.



– Han har ”no trejd” och måste godkänna ett klubbyte. Jag ogillar att spekulera i det eftersom när killar väljer en så viktig sak, att man vill ha en ”no trejd”, betyder det att där han är nu vill han vara och vinna. ”om ni förlorar, vill du bort då?”

– Samma sak var det med Elias Pettersson för en månad sedan. Skulle han må bra av en annan miljö? Det var ganska ointressant att spekulera om eftersom Vancouver aldrig kommer att släppa honom. Inget annat lag har riktigt råd att ta honom. Visst är det alltid roligare att spela i en vinnande miljö, men kring Mika och klubbyte tycker jag det bara är en onödig spekulation.



Kort efter att Jacob Troba trejdats till Anaheim kom beskedet att Rangers sajnat sin målvakt Igor Sjestjorkin till det största målvaktskontraktet i NHL:s historia.11,5 miljoner dollar per säsong i åtta år.



– Det var ganska tydligt att det här var vad han letat efter, att bli den bäst betalda målvakten någonsin. Han gjorde rätt i att tro på sig själv så pass mycket.

– Är det värderingen av honom? Nej. Det är vad marknaden kan betala. Lönetaket går upp, kontrakten blir större och större. Frågan är när nästa målvakt kommer sajna ett dyrare kontrakt, är det om tre eller fyra år.

– Han är en av ligans bästa målvakter och har visat det under många år nu. Att han kunde sajna ett så fett kontrakt nu, tajmingen, beror på att ligan går bra och lönetaket fortsätter uppåt.



Vad krävs det om Rangers ska vända på den här negativa trenden?

– Jag brukar alltid säga att måste börja inne i rummet. Vad vill Rangers vara för sorts lag? Det måste man bestämma i rummet. Ska man vara ett puckkontrollerande lag? Ett defensivt lag som kontrar? Om det är tränaren som ska bestämma det eller om man också tittar på gruppen man har…

– Det man såg igår, och har gjort stundtals den här säsongen, var håglösheten. När det var sju och en halv minut kvar tände Rangers till. Då blir alltid frågan vart den här intensiteten varit de tidigare 53 minuterna. Det här måste laget hitta i omklädningsrummet.

– Det ena är att hitta ett system, men sedan är det alltid hur man agerar i systemet. Där måste det bli en bättre inställning för just nu ser det håglöst ut i Rangers.

Mattias Norström i New York Rangers. Arkivbild.