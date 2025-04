Förbundets förslag: Förbud mot U17-spelare

Från och med 2025/26 kan U17-spelare förbjudas från att spela J20 Nationell-hockey i Sverige – med ett eller två undantag.

För hockeysverige.se berättar förbundets strategiska sportchef, Mike Helber, om förslaget på en ny åldersstruktur i juniorserierna.

– Det finns en press i själva rekryteringsprocessen där föräldrar och agenter försöker få in sin spelare och son på högsta nivå, säger Helber i ”Framtidens stjärnor”.

Mike Helber, strategisk sportchef på svenska ishockeyförbundet, samt lista på några av årets U17-spelare i J20 Nationell. Foto: Bildbyrån och EliteProspect (montage).

Efter ett avslutat 2024/25 står juniorserierna inför en stor förändring i Sverige. Stressen, pressen och nivån på J20 har till slut fått det svenska ishockeyförbundet att agera och nu berättar Mike Helber, strategisk sportchef på förbundet, om förslagen som ser ut att bli verklighet till nästa år.



Dessa innefattar ett förbud mot U17 spelare i J20, men även att klubbar får spela med tre överåriga i grundserie och slutspel.



– Förslaget, och det är fortfarande ett förslag, det måste gå via förbundet, via årsmötet, är att vi vill förbjuda U17-spelare, alltså förstaårsjuniorer, från att spela i J20 nästa år, börjar 54-åringen när han gästar hockeysverige.se’s podcast Framtidens stjärnor.



Det hela blir en drastisk förändring efter en säsong där totalt 99 stycken U17-spelare fick speltid i J20 Nationell – och den totala poängligan vanns av just en av dessa.



– Det finns en press i själva rekryteringsprocessen där föräldrar och agenter försöker få in sin spelare och son på högsta nivå. Första året på hockeygymnasiet handlar om att få till skolan, få till kosten, få till sömnen. Det är det absolut viktigaste för våra ungdomar på lång sikt. Om man får till det kommer man vinna otroligt mycket längre fram. Vi vill gärna få ner stressen och det här är systemet, säger Helber.



Se ett längre utdrag av intervjun i spelaren ovan. Lyssna på hela Podcast-avsnittet här.

Undantaget: ”exceptional status”

Som med många regler finns det dock undantag. I detta fall handlar det en dispens eller ”exceptional status” där spelare som Djurgårdens Viggo Björck kan få möjligheten att kringå det hela.



– Efter jul skulle man kunna söka en dispens för en ”exceptional player”. Så från starten finns det ingen förstaårsjunior som kan spela i J20, säger Helber.



Mike Helber, som klev in i sin roll på förbundet i oktober, förklarar att han ser framför sig hur klubbarna själva anmäler spelarna de anser är redo till förbundet. Detta skulle isåfall ske runt årskiftet och följas av en process där en handfull talanger diskuteras på förbundet.



Vem är det som bedömer vilka spelare som får statusen ”exceptional player”?

– I slutändan är det jag – tillsammans med landslagstränarna. Nisse Ekman som har haft de här spelarna (i U16-landslaget), Johan Rosén, Thomas Paananen och Magnus Hävelid. Vi kommer att bilda en grupp.

Mike Helber: ”Skulle vilja säga att vi är en stark majoritet”

Kommer det finnas ett visst antal som kan få statusen per säsong?

– Vi ska inte alltid jämföra med kanadensiska ligan, men de har haft fem spelare på 20 år (som fått exceptional status). Jag vill inte säga exakt hur vi ska göra, men det är inte en per lag, det är inte två per lag. Det är en per säsong, möjligen två per säsong. Den spelaren måste bli så pass duktig och så pass mogen att de kan hantera detta.



Även om detta fortfarande är ett förslag menar Helber att flera parter redan är överens.



– Det finns ett annat alternativ, att alla klubbar säger ”vi gör det här själva”, men det är svårt för det är en rekryteringsprocess där föräldrar, agenter och intressenter för spelarnas bästa som ligger på. Därmed får vi ta det här på förbundet. Jag gillar inte förbud, men i det här fallet är det detta vi har kommit fram till, säger han och fortsätter:

– Det är ett förslag fortfarande, det måste gå igenom ett årsmöte, men ledarna för elitklubbarna är överens och förbundet är överens. Jag skulle vilja säga att vi är en stark majoritet som tycker att det här är rätt väg att gå för våra ungdomar.