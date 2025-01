Hyllas stort – efter DIF-debuten: ”Väldigt skicklig spelare”

Mattias Hävelid hyllas stort efter debuten i Djurgården – i derbyt.

Trots det snabba inhoppet imponerade LHC-lånet när han tog för sig i en stor roll.

– Jag känner mig trygg när han är på isen, säger Hugo Hävelid efter att tvillingbrorsorna återförenats.

Hugo och Mattias Hävelid under derbyt mot AIK. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Fyra skott på mål och näst mest istid i hela djurgården. Trots att derbyt slutade i en 1–4-förlust imponerade Mattias Hävelid – både på brorsan och huvudtränare Robert Kimby.



– Det gick ju fort, han kom upp igår kväll. En morgonvärmning och sen match direkt är såklart inte lätt, men jag tyckte att han skötte det bra där ute. Sen hinner jag inte tänka så mycket på det när jag har mitt egna att tänka på där ute under matchen. Det är kul att ha honom här, det är en bra förstärkning, säger Hugo Hävelid till hockeysverige.se efter matchen.

– Jag tycker att han kommer in och visar sin skicklighet med pucken, kylan. Jag tycker att han gör flera bra aktioner där ute. Säkert lite nervös, men jag tycker att han gör det bra, sade sedan Kimby på presskonferensen.



Lånet från Linköping presenterades så sent som under tisdagskvällen, 24 timmar innan nedsläpp mot AIK, och innebar att tvillingarna Hävelid återigen skulle få spela tillsammans. Familjen hade dock inte hunnit med i svängarna.



– Nej jag tror faktiskt inte det (att några var på Hovet). Det är så högt tryck på matcherna och vi var lite sena ute. Det var ju superbra tryck här idag, precis som i alla derbyn. Synd att vi inte lyckades göra dem gladare på vägen hem.

– Dem (familjen) tycker att det är kul. Då behöver de inte kolla på två matcher. Sen säger de inte så mycket. Vi båda är i samma del av karriären, men kanske olika långt fram. Vi tar våra egna resor i vår egna takt.



Senast gången bröderna intog isen samtidigt var i JVM-finalen i Göteborg 2024.



– Han är ju en spelskicklig back. Sen var det ett tag sedan jag spelade med honom. Jag är ingen backexpert, men han är bra på att hålla i pucken och jag känner mig trygg när han är på isen. Han kommer nog passa bra in i vår backuppsättning. Jag tycker att den redan är väldigt stark och vi har hittat vårt försvarsspel på senaste månaderna. En extra förstärkning skadar inte, säger Hugo om brorsan.



Vad har han utvecklat sedan ni senast spelade tillsammans?

– Han har blivit en lite mognare back och försöker väl göra samma resa som jag för att ta sig in i seniorhockeyn på ett bra sätt. Det är en process. Nu får vi göra det tillsammans, det är kul.

Tog för sig i stor roll: ”En väldigt skicklig spelare”



Mattias Hävelid skickades rakt in i ett första backpar mot AIK, intill Colby Sissons, och klev av isen med nästan 22 spelade minuter bakom sig. Under dessa var han minst sagt aktiv, både i uppspelen och i offensiv zon. Resan i det första bytet var dessutom ett skott på väg att gå hela vägen in i nätet.



– Han har sett jätte, jättebra ut. Han har en otrolig förmåga med rörligheten i sitt spel. Han bygger på självförtroendet genom att göra bra saker ute på isen. Han är involverade i spelet och är otroligt skicklig med pucken. Så fort han börjar röra på fötterna, som han dessutom gör, och spelar ett enkelt spel… det här är ju hans absoluta styrka, hur han förvaltar pucken, sade TV4:s expert Johan Tornberg i sändningen av matchen.



En del i Hävelids effektivitet i framförallt uppspelen är det faktum att han är en till rajt-back som kommer in i stockholmslaget.



– Det tror jag (hjälper). Sen har jag inte superbra koll på sånt där, men det är såklart bra, säger brorsan Hugo.

– Så är det, men det tillför framförallt att det är en väldigt skicklig spelare med pucken och en bra kyla som vi gärna adderade. Att han är rajtare och vi får ett alternativ till är bra, men framförallt är det egenskaperna vi gillar, menade Robert Kimby sedan.



Hugo, när får han hänga sitt första då?

– Jag hoppas att det blir mot Västerås då (fredag 17 januari). Han hade något bra lägen idag där i slottet, jag trodde att han skulle sänka den.