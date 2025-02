Redo att göra avtryck – i MoDo: ”Det som var lovat”

Lucas Pettersson byter en bottenstrid mot en annan, och förstärker MoDo.

Inför torsdagens återkomst ger succéjunioren sina tankar om lagets chanser – och den egna rollen.

– Jag utgår från att det är så nu på torsdag, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

Lucas Pettersson och MoDot-tränaren Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån (montage).

Med sex matcher kvar att spela av grundserien och ett stundande bortamöte med Malmö, väljer MoDo att kalla hem Lucas Pettersson från lånet i Östersund. 18-åringen vänder tillbaka efter en rejäl succé i Hockeyallsvenskan med 19 poäng (9+10) över 26 matcher – och ett stort självförtroende.



– Vi hade en riktigt bra känsla från senaste matchen när vi snodde tre poäng från ”Gnaget”. Det gav en bra känsla i laget, men även på individnivå så kommer jag in nu med en god känsla och gott självförtroende, berättar Pettersson för hockeysverige.se samtidigt som han är på väg till flygplatsen.



Junioren drog senast på sig MoDo-tröjan inför mötet med Färjestad 30 december, men fick då endast spela 13 sekunder. Något som var vanligt innan denna senaste sejour i ÖIK.



– Det kommer aldrig vara ett lag som ligger mig närmare hjärtat än MoDo, men med det läget som är just nu är det viktigaste för mig att spela många minuter, sade forwarden, född 2006, i hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor” i början av januari.

– Som jag sagt tidigare är det där jag vill vara. Det är det lag jag vill spela för, så det blir kul att få den chansen, fortsätter han nu.



Vad är då skillnaden denna gång?



Jo, nu är tanken att Lucas Pettersson ska få chansen som ordinarie, bland tolv forwards. Detta då en överenskommelse tidigare nåddes med MoDo om att han annars inte skulle kallas hem.



– Vi har inte pratat om något annat utan det var det som var lovat, så jag utgår från att det är så nu på torsdag. Sen får vi se vad som händer därefter. Det kan ändras fort matchen efter, om jag blir kvar eller åker tillbaka. Det är upp till tränarna och ledarstaben. förklarar nu Pettersson och fortsätter:

– Jag har inte fått mer info än vad som har gått ut i media. Jag ska spela nu på torsdag och sen får vi se vart det tar vägen.



Känner du dig ännu mer redo att sätta avtryck i SHL nu?

– Ja, men det skulle jag ändå säga, att jag har fått växa in i SHL-kostymen ännu mer sen vi pratade sist. Jag hoppas att det kommer att hjälpa mig när jag ska in i hetluften igen.

Från en bottenstrid till en annan

Pettersson har varit en nyckelspelare för Östersund då laget under de senaste månaderna gjort allt för att klättra upp över kvalstrecket i hockeyallsvenskan, men får nu lämna allt detta bakom sig. Istället kastas han in i ett liknande läge i SHL där MoDo har tre poäng upp till Linköping på säker mark.



– Det är ungefär samma läge där, fast med ännu färre matcher, så det känns väl lite sådär att behöva lämna dem i sticket. Men samtidigt så är MoDo som är prio ett och det är deras behov som går före allt annat, säger löftet.



MoDo kommer från fem raka förluster och ligger därmed sist i SHL sett till formen.



– Jag har inte varit där på ett tag, men jag tror att alla förstår läget och är fokuserade på den uppgiften som vi har. Vi vet alla att det är fullt möjligt. Det är fem raka förluster i bagaget, men det svänger fort i hockey och det kan gå till fem vinster lika snabbt, säger Pettersson.



Hur känns det att kliva in i det läget?

– Det är nu det gäller helt enkelt, men det är alltid roligast att spela när det gäller som mest. Vi har en uppgift och ett mål, och det är att undvika kval. Vi ska göra allt för att klara det.



Hur ser du på era chanser att klara er från kval?

– Jag ser mycket goda chanser till att vi undviker kval. Sen ska det göras också. Det är sex matcher kvar och många poäng att spela om, avslutar Pettersson.