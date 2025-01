Succéjuniorens överenskommelse med MoDo: ”Viktigast”

Lucas Pettersson tog JVM-nobben på bästa sätt och dundrar nu in poäng i Östersund.

För hockeysverige.se berättar 18-åringen nu hur lånet från MoDo är utformat.

– Blir jag hemkallad så är det för att jag ska spela ordinarie, säger centern från Örnsköldsvik.

Lucas Pettersson i MoDo och Östersund. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en tung start på säsongen med många matcher som extraforward i SHL har Lucas Pettersson till slut hittat rätt. Inför fredagens möte med Kalmar står han på hela fem (!) mål och sex (!) poäng på sina tre senaste matcher med Östersund.



Ett minst sagt bra facit för 06:an som redan i år var aktuell för JVM.



– Framförallt har jag varit spelsugen. Det var en period där innan jul när jag satt mycket som extraforward hemma i SHL. Nu när jag fick chansen att komma hit och spela många minuter så tycker jag framförallt att det har varit väldigt roligt att få spela mycket och ha en bra roll, berättar 18-åringen när han gästar hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor”.

– Helst av allt vill jag ju spela hemma för MoDo i SHL. Det är mitt lag. Det kommer aldrig vara ett lag som ligger mig närmare hjärtat än MoDo, men med det läget som är just nu är det viktigaste för mig att spela många minuter. Det får jag göra här, fortsätter han.

Så ser lånet ut: ”Jag är här tillsvidare”

När lånet först blev klart i oktober blev det tre matcher i ÖIK för Pettersson. Därefter hoppade han mellan SHL och J20 innan det nu i januari återigen blev dags för spel i hockeyallsvenskan.



För hockeysverige.se berättar han hur överenskommelsen ser ut.



– Vi kom överens om att jag är här tillsvidare och att jag inte ska bli hemkallad så länge jag inte skulle spela på tolv forwards. Blir jag hemkallad så är det för att jag ska spela ordinarie, säger Pettersson.



Därefter väntar, om allt går vägen, SHL-spel under 2025/26 för Anaheim Ducks-draftade talangen.



– Som tanken och planen är just nu är det att jag ska vara på hemmaplan med MoDo och spela SHL-hockey (nästa år). Förutsatt att allt går rätt den här säsongen så kommer det vara planen.



