Svenskmålvakten blev MVP: ”Har inte kunnat ta in det”

Lisa Jönsson gör succé i den amerikanska collegeligan.

För ett par veckor sedan blev den svenska målvaktstalangen utsedd till både bästa målvakt samt vinnare av mest värdefulla spelare i den prestigefyllda Beanpot-turneringen i Boston.

– Jag tror inte jag har kunnat ta in det ännu, men det var verkligen en upplevelse, säger hon till hockeysverige.se.

Lisa Jönsson vann Beanpot-turneringen med Northeastern University.

Foto: Privat & Ronnie Rönnkvist

Lisa Jönsson valde att ta steget och testa på collegelivet inför den här säsongen. Och att det blev ett lyckokast råder det inga som helst tvivel om.

Just nu har hon en räddningsprocent på 95,3 procent för Northeastern University i NCAA och Ulf Lundberg sa på Damkronornas presskonferens förra veckan att han blev imponerad över vad han fick så då han besökte henne och Tuva Kandell för en tid sedan.

– Jag hade inte så höga förväntningar innan eftersom som ”freshman” brukar man inte få spela så mycket. Jag gick i stället in med ”mindsetet” att jag skulle göra mitt bästa för att sedan se vart det tog vägen, berättar Lisa Jönsson som alltså även har Tuva Kandell med sig i samma lag och som betydde mycket för henne inledningsvis.

– Det var jätteskönt att ha henne med. Tuva och jag tänker lika och det är såklart skönt att ha någon att prata svenska med.

– Hon är en jättebra kompis till mig. Klart att vi hänger en del och jag tyr mig lite mer till henne eftersom hon är svensk. Vi har också kul med varandra utanför, men jag skulle inte säga att det bara är för att vi båda är svenskar vi hänger utan Tuva är rolig att vara med.

Hyllar Kandell: ”Varit jättebra”

Tuva Kandell har svarat för tre mål och totalt elva poäng på 26 matcher den här säsongen. Lisa Jönsson tycker att Kandell fått en väldigt stor roll i laget och gör det bra.

– Hennes säsong har varit jättebra. Man märker verkligen vilket bra spelsinne hon har. Hon har kommit in och levererat väldigt mycket poäng som ”freshman”. Just ”freshmen” brukar inte få så väldigt mycket speltid, men hon har tagit stora kliv framåt under hela säsongen.

– Det känns som hon har väldigt mycket självförtroende och det ser jättebra ut när hon spelar. Hon spelar dessutom mycket powerplay och på senare tid har hon och övriga backar fått spela väldigt många minuter.

– Just nu har vi bara fem, sex backar att spela på, så Tuva får spela väldigt mycket, vilket är kul.

Tuva Kandell.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur var första dagarna med plugget i kombination med hockeyn?

– Det tycker jag ändå gick bra. Universitetet här liknar gymnasiet där hemma i och med att man läser fyra ämnen samtidigt. Jag kom också ganska lätt in i allt eftersom jag tidigare gått på hockeygymnasium.

Kom du snabbt in i det amerikanska tankesättet vad det gäller utbildning och språket?

– Det har gått helt okej. I början kunde jag gå in i ett klassrum och tänka ”varför pratar alla på engelska?” och att det var dom som var konstiga, säger Lisa Jönsson med ett skratt.

– Jag fick ganska snabbt inse att det vara bara att tänka på engelska så mycket som möjligt eftersom det då går lättast att lära sig.

Har PWHL i sikte

Vilken utbildning går du?

– Jag läser en kandidatexamen för ekonomi och företagsadministration.

Hur viktiga är studierna för dig?

– Jätteviktiga. Man vet inte hur det blir i framtiden med löner och allt sådant inom damhockeyn.

– Nu är det på väg framåt, vilket är jättekul. När man inte vet hur det blir känns det skönt att ha en utbildning att luta sig tillbaka på.

Finns spel i PWHL med i dina tankar?

– Klart att det gör. Det är vad jag strävar mot och jag har sett hur bra förutsättningar spelarna får och hur mycket publik det är på matcherna. Nivån är väldigt hög i den ligan och spel där är absolut något jag har i bakhuvudet.

Blev MVP och bästa målvakt i Beanpot-turneringen

Lisa Jönsson har spelat 18 av lagets matcher i NCAA och är lagets förstamålvakt.

– Säsongen har gått över förväntan. Det har gått väldigt bra. Jag fick chansen att spela några matcher redan i början, men största genombrottet kom då jag höll två nollor i rad mot en högt rankad motståndare (University of Connecticut).

– Sedan dess har det bara gått uppåt och jag känner att mitt självförtroende har växt under säsongen ju mer jag har fått spela.

Dessutom vann hennes skola, med Lisa Jönsson i målet, Beanpot. En prestigeladdad turnering mellan Boston-skolorna Boston University, Harvard Univeristy, Boston College och Northeastern University.

– Det är väldigt mycket prestige i den. Man har skryträttigheter resten av året om man vinner den.

Lisa Jönsson prisades också ganska rejält för sina prestationer i turneringen.

– Jag vann ”MVP” och målvaktspriset. Det var otroligt kul och något jag verkligen inte hade förväntat mig. Det har bara hänt en gång innan i historien att en målvakt vunnit ”MVP” och målvaktspriset samma år, så det var helt otroligt.

Vinnare då var Kanadas VM-målvakt Emerance Maschmeyer.

Lisa Jönsson och Tuva Kandell.

Foto: Åsa Edlund Jönsson

Stort intresse för turneringen: ”Blir större och större”

Lisa Jönsson fortsätter:

– Jag höll nollan i finalen och släppte totalt två mål på 69 skott i den turneringen, vilket är ganska hyfsat om jag får säga så.

– Om jag inte hållit nollan hade nog matchbilden sett helt annorlunda ut. Samtidigt hade jag ett väldigt starkt lag framför mig som blockade mycket skott och hjälpte mig. Jag hade inte kunnat göra det utan dom och det var verkligen en laginsats, men statistiken hamnade på mig.

Var det mycket media kring turneringen och dig som person när du uppmärksammades med ”MVP”?

– Ja, intresset är jättestort. Vi hade över 13 000 i publiken, vilket var helt otroligt. Jag tror inte jag har kunnat ta in det ännu, men det var verkligen en upplevelse.

– Vi spelade i TD Garden (Boston Bruins hemmaarena) och turneringen blir större och större för varje år och betyder jättemycket för hela Boston.

Finns på landslagets radar

Förbundskapten för Damkronorna är Ulf Lundberg och han har varit över och kikat på Lisa Jönsson.

– Det var kul att han fick lite insyn i vår värld. Han kom till Beanpot-semifinalen, så vi hann inte ses jättemycket eftersom vi hade en hel del förberedelser att göra.

– Jag tycker att det var jättetrevligt att han kom hit och tog sig tid för att se hur vi har det.

Hur tänker du kring just landslagsspel framöver?

– Jag hoppas verkligen att jag kan fortsätta prestera så jag får möjligheten i landslaget. Det är alltid en ära att få dra på sig landslagströjan och jag ser fram emot att fortsätta kriga för att ta en plats där, avslutar Lisa Jönsson.