Leksands målvaktsplan – efter JVM: ”Klart att de vill stå”

Marcus Gidlöfs återkomst ger Leksand tre formstarka burväktare att välja mellan.

Nu berättar Alexander Millner hur SHL-klubben ser på konkurrenssituationen – och om ett lån kan nödvändigt.

– Jag kommer aldrig se det som ett problem om det finns bra målvakter och bra alternativ, säger målvaktstränaren till hockeysverige.se.

Mantas Armalis, Marcus Gidlöf, Jakob Hellsten. Foto: Bildbyrån (montage).

Mantas Armalis, Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf.



När succéjunioren från Falun vänder hem till Sverige efter en fjärdeplats i Junior-VM ställs Leksand inför tuffa val på målvaktspositionen. Ska man gå på det prövade kortet, succévärvningen eller genombrotts-junioren?



Valet blev nog inte lättare efter torsdagens 2–1-seger mot rivalerna från Gävle.



– Det känns såklart bra. Det var superviktigt på många sätt, allt ifrån att vinna mot ett Brynäs som ligger i toppen och är rivaler, till att vända en match när man ligger under. Det var många grejer som vi behövde. Mycket som kändes stabilt igår, säger målvaktstränaren Alexander Millner till hockeysverige.se under fredagen.



Matchen var Mantas tredje i Leksandsburen efter en längre skadefrånvaro, men avslutades trots detta med 26 av 27 möjliga räddningar.



– Han spelade efter det sätt som han behöver komma in i för att vara hållbar över en längre tid. Grunderna och strukturen i hans spel var tvungen att sitta ganska omgången och det gjorde det i den första matchen mot Timrå. Sen tycker jag att hans tajming och bedömning blev lite bättre i Scandinavium – och igår fick vi se en nivå till i det. De här veckorna har gått åt rätt håll för honom, grunden är riktigt bra och sitter direkt, säger Millner.

Så hanterar man situationen: ”Behöver inte låna ut honom”

Trots det läget som Mantas insats och Gidlöfs återkomst sätter Leksand i, där tre målvakter vill spela, ser Millner inte på det hela som ett problem.



– Jag kommer aldrig se det som ett problem om det finns bra målvakter och bra alternativ. Det enda det gäller att göra är att sätta rätt målvakt för dagen. Det är där vi är nu, och det är där vi har varit sedan Mantas försvann. Sen att vi har bra alternativ känns bara bra. Jag är inte alls orolig för den hanteringen. Vi kommer alltid sätta den målis vi tror kan vinna matchen, säger han.



Går det att hålla igång tre målvakter?

– Ja i vårt fall tycker jag att det funkar bra med tanke på att en är junior. Vi har ju den förmånen, att om ”Mackan” inte får spela så kan han spela med juniorerna utan problem. Vi behöver inte låna ut honom, utan vi skulle kunna hitta matcher om han behöver det. Just nu känner vi att han är i en återhämtningsfas där vi vill passa på att träna lite grann också. Det har vi inte kunnat göra på ett tag.

– Framförallt när de andra känns jäkligt bra så har vi ingen stress att skynda igång något med ”Mackan”.



Ni känner inte att ett lån behövs om han kan spela med juniorerna?

– Nej framförallt inte just nu. Vi känner oss väldigt nöjda med att ha en slags omstart i lugn och ro utan att känna att han ska in i något. Det känns väldigt bra.

Marcus Gidlöf under JVM 2025. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Millner menar samtidigt att han inte är orolig över hur trion ska hantera konkurrensen.



– Det är det minsta jag är orolig för. Alla vill att vi ska vinna och alla kommer att behöva bidra på ett eller annat sätt. Det är klart att de vill stå, men till sist vill de även att vi vinner. Jag tycker inte att det är ett problem, snarare tvärtom. Det viktiga är att alla känner att de bidrar och är delaktiga, och det tror jag att de gör, säger han.



Det behövs ingen annan lösning så att någon ska få spela mer?

– Jag räknar med att alla kommer att behövas på ett eller annat sätt. Är det något man lärt sig av den här säsongen så är det att det kan hända grejer under resans gång. Allt från att Mantas gick sönder till att ”Mackan” försvann på JVM. Vi har verkligen behövt tre målvakter den här säsongen och alla kommer att behöva bidra även nu.

Imponerad av JVM-insatserna: ”Mycket ögon på honom”

Den 19-årige bjässen som slagit sig fram i Leksands juniorer sedan 2020 blev ett av SHL:s största utropstecken när Mantas Armalis gick sönder i höstas, och fick sedan även chansen att göra två matcher för Sverige i JVM. En mot Kazakstan och en mot Tjeckien i bronsmatchen.



Millner följde det hela hemifrån och imponerades.



– Det har ändå sina utmaningar (en sådan match mot Kazakstan) och jag tycker framförallt att han håller sitt lugn och sitt spel på ett bra sätt. Det är lätt att man forcerar saker och får för sig saker i sådana matcher, säger Millner och fortsätter:

– Sen mot Tjeckien blir det väldigt mycket ögon på honom i och med snacket. Han hanterar den pressen väldigt bra trots att han släpper in första skottet. Det är lätt att tappa fokus där, men jag tycker att han nästan blir bättre ju längre matchen går.



Lördag, 18.00, ställs Leksand mot Färjestad i Karlstad.