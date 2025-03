Tränarens svar om framtiden efter avancemanget

Färjestad BK stod för en bragdsäsong som slutade med SDHL-avancemang.

För hockeysverige.se berättar Johan Fransson om säsongen, hyllar laget och svarar om sin egen framtid i klubben.

– Det tjejerna har presterat och åstadkommit den här säsongen har varit helt fantastiskt. Superhjältekrafter, säger Fransson.

Johan Fransson förde Färjestad upp till finrummet i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

KARLSTAD (Hockeysverige.se)



Att Färjestad lyckades ta steget upp i SDHL visar på att systemet med kvalet fungerar bättre och bättre. Förra säsongen var det Skellefteå som tog steget upp via kval och i år alltså Färjestad. Samtidigt kanske det är dags att se över det som idag heter NDHL. Alltså vår andraliga.

Att Färjestad lyckades ta steget upp kan såklart tillskrivas till stor del lagets nya coach, Johan Fransson. Förra säsongen höll han på att ta lilla Falun till SDHL och nu lyckades han med bedriften att göra värmländskorna (nåja några i alla fall i laget) till ett SDHL-lag.

– Att det var så jävla roligt, svarar Johan Fransson med ett leende då hockeysverige.se möter honom i ”sola i Karlstad” för en intervju och frågar om vad hans första ”wake-up call” var då han förra säsongen klev in i damhockeyn.

– Jag hade hört om det lite, men jag har hållit på med kill-hockey och grabbar som spelar sedan jag var liten. Också alltid följt herrhockeyn eftersom jag hållit på med det själv.

– När jag sedan kom in i damhockeyn visade det sig vara en väldigt rolig hockey och bra människor. Det händer roliga saker. Spelet är annorlunda, fantasirikare.

Hur ser du på det träningsmässiga, kör tjejerna minst lika hårt och ofta, mentala bitar och så vidare?

– Det tjejerna har presterat och åstadkommit den här säsongen har varit helt fantastiskt. Superhjältekrafter.

– Jag har själv haft förmånen att inte behöva jobba. Nu jobbar många av tjejerna och på den här nivån tillbringar du en väldig massa tid i hallen. Precis som ett proffs med den skillnaden att du samtidigt jobbar heltid med något annat eller studerar.

– Dessutom har tjejerna lyckats axla favoritskapet på ett fantastiskt sätt mentalt. Det är inte alltid så lätt att vara favorittippade och förväntas vinna allt. Jag är sjukt imponerad över den här gruppen.

Så hamnade Johan Fransson i Färjestad: ”Inget jag ångrar”

Färjestads spelande sportchef, Emma Murén.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Johan Fransson coachade Falun förra säsongen och ganska sent inför den här gjorde sportchefen, Emma Murén, klart med honom till den här säsongen.

– Jag pratade först med Emma lite löst via SMS och telefon. Vi höll kontakten, men det tog ett bra tag innan jag bestämde mig. Säkert veckor, men jag kom fram till att jag egentligen inte visste vad jag funderade på.

– Det var bara att säga ja eftersom allt kändes jättebra, men det tog tid, som sagt var, innan jag bestämde mig och jag kan säga att jag tackade ja inte är något jag ångrar.

Däremot är han lite kritisk till nivån på NDHL.

– Där finns det mer att önska. Det är absolut inte att klanka ner på andra idrottare eller lag på något sätt. Förhoppningarna är att det ska bli lite jämnare. Ha en juniorserie, NDHL och sedan SDHL.

– Om jag ser till den stora bilden finns det saker att utveckla inom tjejhockeyn. Jag kan säga så här, att bedriften vi har gjort den här säsongen är helt fantastisk eftersom det har känts omöjligt att gå upp från NDHL till SDHL om jag ser till matcherna. Det är en brutal skillnad.

Med tanke på det du säger, hur ser du på matcherna mot Leksand där alla gick till övertid?

– Leksand hade spelat toppmatcher från match ett i SDHL. Sedan får vi inte ta bort att vi spelat mot lag som är drivna, Malmö, Rögle, Örebro… Fantastiskt trevliga människor och väldigt kul att få komma dit och spela. Också att dom kommer hit, spelar och vill något med damhockeyn.

– Där har vi sporrat varandra då vi mötts, att ge så mycket hockey vi bara kan eftersom alla inblandade tycker det är roligt.

– När det sedan är SDHL-kval är det just dom tre matcherna som är topp, topp under hela säsongen för lagen från NDHL medan SDHL-lagen, som sagt var, spelar sådana matcher under hela säsongen. Det är en jätteskillnad.

– Eloge till lagen vi spelade mot i slutet av säsongen som gjort att vi kunnat bibehålla möjligheterna att fajtas om en plats där uppe. Det är inga dåliga lag vi mött, men nivån har varit väldigt ojämn.

Känslorna efter kvalsegern: ”Jag grät”

Leksand vann första matchen i Karlstad. Efter det vände matchserien upp till Dalarna där Färjestad vann de två avgörande matcherna.

– Det tog mindre än en sekund efter att Leksand gjort mål i första matchen till jag sa till tjejerna på bänken ”Vi tar Leksand på lördag”.

– Jag var bombsäker. Vi, jag, ”Jenpa” (Jennifer Axelsson, ass. coach) och ledarteamet, pratade också om det här. Man märkte så tydligt att det var en fantastisk känsla i gruppen. Vi behövde inte säga mer än att vi tar dom på lördag innan dom sken upp.

– Det var en så fantastik känsla i omklädningsrummet trots att det var efter en förlust. Jag kände att tjejerna fortfarande trodde på det. Vi hade präntat in att en första vinst eller förlust i en slutspelsmatch inte betyder någonting. Såklart självförtroende, men inte något mer än så. Vi var verkligen förtjänta av att vinna på hemmais så det kunde inte bli något bättre avslut än att vi till slut gick upp.

– Man hade frågat mig om drömscenariot och jag svarade ”avgörs i sudden”, men inte i att det skulle vara i åttonde perioden och rekord, skrattar Johan Fransson.

Känslorna svallade över för Johan Fransson efter att Wilma Johansson avgjorde den rekordlånga matchen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur kändes det inombords då Wilma Johansson avgjorde matchen?

– Det var brutalt. Jag visste inte riktigt vart jag skulle springa eller gå. Att gå till final var väldigt känslosamt, men att vinna finalen var såklart också väldigt rörande. Jag grät…, säger Johan Fransson som tystnar en stund och tycks fortfarande vara lite rörd.

Han fortsätter:

– Och det blir flashbacks till hur glad jag blev av att se folk glada. Tjejerna har verkligen lagt ner kropp och själ i att lyckas under många år. Att då alla får göra det med uppoffringar från nära, kära och jobb…

– Också att för mig få göra det tillsammans med ett fantastiskt ledarteam. Bland annat ”Jenpa” som varit vid min sida hela säsongen. En fantastisk tjej. Enormt driven och djävulskt kunnig. Vi har kompletterat varandra superbra. Bara det att hon har stått ut med mig hela säsongen är helt fantastiskt, skrattar Johan Fransson och fortsätter:

– Materialare, målvaktstränare, fystränare och hela den biten. Vi har varit ett otroligt team. Sedan hade vi aldrig varit där vi är idag om inte vi haft vår spelade sportchef, Emma Murén. Hon har gjort ett grymt jobb och är en otroligt bra tjej.

– Att få göra det här med laget och ledarteamet… Det är känslor jag aldrig kommer glömma. Jag sa efter matchen att jag ska tatuera in någonting på kroppen nu efter att vi gått upp. Någon häftig symbol blir det.

Följer Johan Fransson med Färjestad upp till SDHL?

Givetvis var Johan Fransson imponerad över Amanda Rampados prestation i avgörande matchen där hon räddade 97 skott.

– Herregud! Hennes insats var helt otrolig. Det bästa jag sett någonsin i målvaktsväg. Två målvakter (Amanda Rampado samt Jule Flötgen) som hela säsongen varit toppklass. Varje träning och match har dom sporrat varandra. Jule hade lite skavanker, men att få vara i ett lag med två världsklass-målvakter är få förunnat.

Amanda Rampado stod för en monsterinsats och räddade 97 av 98 skott i den avgörande matchen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Du bor i Leksand, har det aldrig varit aktuellt att träna deras SDHL-lag?

– Jag har ställt frågan tidigare, men det har inte funnits någon plats eller intresse.

Vad krävs det om Färjestad ska etablera sig i SDHL?

– Jag känner från klubben och hela föreningens sida att vi haft och kommer ha ett fantastiskt stöd. En underbar förening att vara i. Det är klass rakt igenom. Klubben har en tydlig målbild, men på ett ödmjukt sätt.

Blir du kvar nästa säsong?

– Det är inget påskrivet, så jag får höra med ägarna (skratt). Det är positiva känslor och jag har precis börjat. Jag brukar säga att jag är en oslipad diamant (skratt) och jag jobbar gärna kvar i damhockeyn som jag tycker är fantastiskt roligt.

– Jag tror att det här är starten på en fantastisk resa för Färjestad. Det är nog många spelare som vill hit så det gäller att få ihop en bra grupp. Att man behåller en stomme i laget. Att ha bra människor i laget. Spinna vidare på det och jag ser jäkligt positivt på framtiden för damhockey.