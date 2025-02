Hyllningen till Tangnes: ”One of a kind”

Fredrik Olofsson och Dan Tangnes är till vardags ett radarpar i Schweiz. Till nästa säsong ska tränaren till Rögle – och Tre Kronor-stjärnan tror att det kommer lyfta Ängelholmklubben.

– Den vardagen han har byggt i Zug hoppas jag han får med sig till Rögle och kan bygga upp där, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Fredrik Olofsson och Dan Tangnes jagar framgångar i Schweiz.

Foto: Alamy och Martin Jansson.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två säsonger och 87 NHL-matcher valde Fredrik Olofsson inför den här säsongen att vända hem till Europa. Någon återkomst till Sverige blev det däremot inte. Istället föll valet på Zug i Schweiz. Storklubben som har många svenskar i både laget och ledarstaben.

Samtidigt har det under säsongen blivit en comeback i landslaget för den tidigare OS-spelaren.

– Det är jättekul. Det är alltid spännande när man får dra på tröjan. Inte för att vara klyschig, men det är en ära. Oavsett turnering är det alltid jättekul. Nu efter en förlustmatch är man lite nere och frustrerad. Nu vill man fan vinna, det har varit några turneringar där man har känt att vi inte får betalt men det är kul att vara här. Hela veckan här, det är superbra energi runt landslaget, säger Olofsson efter matchen mot Tjeckien.

Hur har det varit att komma ”hem” till Europa igen?

– Det har varit kul. Det är en omställning, liksom. Jag har gjort en ganska snabb uppåtresa från Oskarshamn ända till NHL. Sen går jag från att inte spela jättemycket till att vara en ledande kille i ett bra lag. Jag har känt att det har gått jättebra även om det har varit en omställningsperiod. Mitt spel i grunden är att lyfta spelarna omkring mig och nu är jag tillbaka här. Grunderna som tog mig till NHL och hit kommer jag fortsätta med.

Fredrik Olofsson och Dan Tangnes splittras nästa säsong: ”Har lite business att ta hand om”

Zug har, förutom Fredrik Olofsson, Andreas Wingerli, Lukas Bengtsson, Niklas Hansson och Gabriel Carlsson i laget. På tränarbänken står också Dan Tangnes, som förvisso är norrman men som är starkt förknippad med svensk hockey. Bredvid honom står också Tomas Montén samtidigt som Benny Boquist är materialförvaltare.

– Vi har ett bra svenskgäng i Schweiz, konstaterar Olofsson och fortsätter:

– Vi är bortskämda där. Även med schweizarna och alla andra kör vi alltid engelska och har bra gruppsammanhållning där. Men det är lite lättare att ha gubbar som har varit där som är svenskar. De kan skicka runt en till restauranger och ställen, så det är kul.

Dan Tangnes är klar för en återkomst till Rögle.

Foto: Bildbyrån (Montage).

Just Dan Tangnes kommer också tillbaka till Sverige till nästa säsong. 45-åringen kommer nämligen ta över Rögle. En krisklubb som just nu krigar för att överleva säsongen i SHL. Där målet med Tangnes senare kommer vara att utmana om SM-guldet.

– Han är… jag tänkte säga unik ändå. One of a kind. Den vardagen han har byggt i Zug hoppas jag han får med sig till Rögle och kan bygga upp där. Det är en otroligt rolig miljö att vara en del av. Träningarna in till matcherna, hur vi pratar med varandra och hur vi kommunicerar. Det börjar med honom och energin han kommer med. Det kommer bli jättebra för honom att vända hem men vi har lite business att ta hand om innan det är klart.

Vad kan Rögle-supportrarna förvänta sig av honom?

– Det är, inget mot de som där nu, men han kommer in och håller sig till en hög standard. Han kommer in med höga krav på sig själv och har pondus och tar för sig när det kommer till hur han tar plats. Med självförtroende och hur han kommer leda från coachsidan, de kommer gå långt och de har alltid bra lag därnere. De har spelare som kan producera, bra målvakt och bra backar. Dessutom med hallen och allting så det kommer bli jättebra för dem och han själv.

Zug vill tillbaka till toppen: ”Känner hur man vill haka på”

Fredrik Olofssons Zug ligger just nu fyra i tabellen och ser ut att kvala in till en kvartsfinal. Efter två raka mästerskapstitlar har klubben nu åkt ut i två raka semifinaler.

En trend som man nu hoppas kunna vända på.

– Jag vill vinna. Laget jag är i just nu hade en lite halvhackig höst med lite skador på folk höger och vänster. Nu när vi går mot slutspel är det några lag som konkurrerar på toppen men det känns som att vi är med där. Det hade varit riktigt kul för mig att vinna. Sen vill man vara nånstans där man får bidra på sättet man vill.

Olofsson har gjort 24 poäng på 41 matcher den här säsongen. Där formkurvan pekar uppåt med åtta poäng senaste nio matcherna i ligan.

– Jag har fått förutsättningar att vara en ledande spelare i alla spelformer. Nu när man varit runt och rest känner jag att jag vill vinna något. Just kulturen i Zug, de har vunnit två år och nu vill de komma tillbaka dit de vill vara. Jag känner hur jag vill haka på de vinnande grunderna som finns.